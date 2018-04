Syv soldater straffet for drab på rohingyaer i Myanmar

Syv soldater i Myanmar er idømt ti år i arbejdslejr for drab på medlemmer af rohingya-mindretallet. Det meddeler landets militær tirsdag.

Fire af de syv dømte er officerer.

De er ifølge militæret idømt hårdt arbejde i et 'fængsel i et fjerntliggende område'. Begrundelsen er, at de ti ofre fra det muslimske rohingya-mindretal 'ikke blev anholdt og straffet i overensstemmelse med proceduren'.

Der foregår også et retsopgør rettet mod civilpersoner, tilføjer militærets øverstkommanderende på sin officielle Facebook-side.

I januar erkendte myndighederne i Myanmar, at buddhistiske indbyggere i Rakhine-delstaten og sikkerhedsstyrker havde dræbt ti rohingya-muslimer i landsbyen Inn Dinn.

Drabene skete 2. september sidste år.

Retsopgøret fandt sted bag lukkede døre. Myanmars regering, der ledes af nobelpristager Aung San Suu Kyi, har ignoreret internationale opfordringer til at gennemføre en uafhængig undersøgelse af, hvad der er foregået i Rakhine-delstaten.

Over 700.000 rohingyaer flygtet

Menneskerettighedsorganisationer beskriver drabene som 'toppen af isbjerget'.

Flere organisationer har dokumenteret, at sikkerhedsstyrkerne står bag utallige tilfælde af drab, voldtægt og ildspåsættelse i Rakhine.

Det er sket i månederne efter august sidste år, hvor militæret indledte en omfattende operation i delstaten.

Det kom som en reaktion på, at en gruppe bevæbnede rohingyaer havde angrebet nogle af politiets kontrolposter og dræbt ti betjente.

Over 700.000 rohingyaer er siden flygtet fra urolighederne og har søgt tilflugt i midlertidige lejre i nabolandet Bangladesh.

FN har betegnet militærets fremfærd over for rohingyaerne som 'et skolebogseksempel på etnisk udrensning'.

