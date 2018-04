Dansk Folkeparti roser Viktor Orban Søren Espersen roser nyvalgte Viktor Orban for at forsvare Europa kristne kultur og for at kæmpe mod EU og indvandring.

Med 48 procent af stemmerne vandt Viktor Orbans Fidesz-parti søndag sin tredje overbevisende valgsejr på stribe. Valgsejren kom i hus efter en kampagne, hvor Orban har lovet at beskytte Ungarn mod en sammensværgelse bestående af EU, finansmanden George Soros og indvandrere.

Mens mange politikere har udtryk bekymring over Viktor Orbans genvalg med tanke på de seneste 8 års svækkelse af de demokratiske kontrolmekanismer, så har Europas nationalkonservative jublet over valgsejren. Også Dansk Folkeparti har ønsket Ungarn tillykke med valget, som ifølge EU-ordfører Kenneth Kristensen Bernt viser ungarernes »kærlighed til deres smukke land« og anviser »vejen for resten af Europa«. Udenrigsordfører Sørens Espersen deler Viktor Orbans mærkesager:

Jeg er ikke spor bekymret over udviklingen i Ungarn. Det er Ungarns valg Søren Espersen

»Når han forsvarer egne grænser og dermed Europas grænser, når han lægger en EU-skeptisk linje og når han har tænkt sig at bevare Europa som et kristent kontinent, så vil jeg ikke erklære mig uenig«, siger Søren Espersen og uddyber:

»Jeg er ikke spor bekymret over udviklingen i Ungarn. Det er Ungarns valg. Det, jeg er bekymret over, er den måde, som EU vælger at adresserer det her på. Lige så snart der kommer et signal fra Ungarn om, at man skal passe på med føderalismen, så er svaret fra EU, at der skal strammes mere op, så skal de smides ud, så skal der tages penge fra dem«.

EU-kommissionen har for tiden overvejelser om at knytte udbetaling af strukturfondsmidler med overholdelse af retsstatsprincipper, men den eneste officielle reaktion fra EU-præsident Donald Tusk på valget i Ungarn har været et lykønskningsbrev med et ønske om, at Viktor Orban vil spille en »konstruktiv rolle i forhold til at beholde sammenholdet i EU«.

Orban har gennemført en ny valglov, lavet lovindgreb mod ngo’er og strammet kontrollen med medier. Det bekymrer dig ikke?

»Jeg er aldrig bekymret – kun når mit barnebarn skal ud og cykle. Men jeg vil sige: Jeg er slet ikke enig med Orban i det der. Det er da en forfærdelig udvikling. Vi ønsker da ikke at svække medierne eller institutionernes uafhængighed«, siger Søren Espersen.

Hvad skal man så gøre ved disse problematisk udviklinger i Ungarn?

»Man skal acceptere, at Europa er mangfoldigt. Det er det ungarske folks eget valg, hvordan de vil indrette sig, så længe de ikke generer andre lande«.

Men kan EU overhovedet fungere, hvis medlemslandene ikke lever op til de samme grundlæggende regler?

»Det er netop det, der er problemet. Almindelige mennesker i Europa vil gerne have et frihandelsområde og have, at det er rimelig nemt at komme over på den anden side af grænsen. Det er ikke det, der er EU’s projekt. EU’s projekt er en føderal stat, hvor alle ting skal være ens. Det er det, som folkeslagene opponerer imod. Det bliver der overhovedet ikke lyttet til«

Men alle EU-medlemmer har jo selv valgt at tiltræde EU’s grundlæggende værdier, der er oplistet i artikel 2 i traktaten?

»Det er ikke mine grundlæggende værdier. Det er derfor, jeg har stemt nej til alting, der har været. Det er det, som folkeslagene i EU mere og mere gør«