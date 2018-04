Græsk pilot dræbt på togt for at holde tyrkiske fly væk

Under en mission i Det Ægæiske Hav mellem Grækenland og Tyrkiet er en græsk jagerpilot torsdag forulykket i sin Mirage 2000-maskine.

Det skriver Grækenlands forsvarsminister, Panos Kammenos, på Twitter.

»En græsk pilot er draget til panteon (forsamling, red.) for helte«, skriver ministeren.

»Han faldt, mens han kæmpede for at forsvare national suverænitet og territorial integritet«.

En kilde i den græske generalstab siger, at piloten var på vej hjem efter en mission, hvor han havde konfronteret tyrkiske jagerfly.

»Vi ved stadig ikke, om der var et egenligt sammenstød med tyrkisk luftforsvar«, siger kilden.

Den statslige tv-station ERT fortæller, at krigsflyet forsvandt, kort før at det skulle lande på en base på øen Skyros i den centrale del af Det Ægæiske Hav,

Både Grækenland og Tyrkiet er medlemmer af Nato, men forholdet mellem de to lande er ofte køligt.

Torsdag aften siger Alexis Tsipras, Grækenlands premierminister, at de to lande er enige om at »styrke deres dialog«.

Uenige om grænser

Tsipras siger også, at han er blevet ringet op af sin tyrkiske kollega, Binali Yildirim, som har overbragt kondolencer fra Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

De to lande er uenige om den præcise grænsedragning i Det Ægæiske Hav med de mange øer.

Græske jagere går jævnligt på vingerne for at vise flaget over for tyrkiske fly, der krænker det, som regeringen i Athen, den græske hovedstad, regner for græsk luftrum.

Tidligere i denne uge affyrede græske soldater advarselsskud mod en tyrkisk helikopter, efter at den nærmede sig den lille ø Ro, som ligger på den græske side af grænsen.

Tyrkiet tilbageholder fortsat to græske soldater, der blev tilbageholdt i marts, efter at de havde krydset grænsen. De hævder, at de fór vild på grund af tåge.

Præsident Erdogan og medlemmer af hans regering har eskaleret de verbale angreb på Grækenland, fordi Grækenland ikke har udleveret otte tyrkiske soldater, som regeringen i Ankara mener tog del i kupforsøget mod Erdogan i 2016.

ritzau