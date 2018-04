Forsker: Facebook kan være med til at give de unge en stemme på Grønland Brug sociale medier til at få kontakt med unge i Grønland, foreslår forskningsprojekt.

Når befolkningen i Grønland skal høres i politiske spørgsmål foregår det almindeligvis på borgermøder, hvor det mest er midaldrende mænd, som møder frem.

Unge bliver væk, og dermed opnår politikere og myndigheder kun kontakt med en snæver del af befolkningen, når væsentlige samfundsspørgsmål skal debatteres.

Det viser en undersøgelse, som arktisk forsker Anna-Sofie Skjervedal, der er tilknyttet Aalborg Universitet og Grønlands Universitet, har gennemført i et forskningsprojekt om borgermøder, hvor hun har brugt råstofprojekter i Nordgrønland som eksempel.

»Det bliver en debat for midaldrende mænd. Unges ressourcer bliver ikke udnyttet godt nok, for det lykkes ikke at inddrage dem«, siger Anna-Sofie Skjervedal.

Ryk tæt på de unge

Hvis samfundsudviklingen skal hænge sammen, må beslutningstagerne rykke tættere på de unge, fastslår forskeren.

Med sin afhandling opfordrer hun grønlandske myndigheder og politikere til at finde ud af, hvor de unge færdes og udnytte alle tilgængelige muligheder og målrette kontakt og information.

»Her er man ikke helt med endnu og der er behov for nytænkning«, siger forskeren.

De er på facebook

I Grønland er Facebook det foretrukne sociale medie blandt unge, og selv om Facebook for tiden møder kraftig modstand, ville mediet i høj grad kunne fremme kommunikation og debat af store politiske dagsordener, mener Anna-Sofie Skjervedal.

»Facebook er et medie, de unge kender godt, og det er vigtigt at få flere metoder i spil, som komplementerer hinanden, i stedet for kun at afholde borgermøder«, siger hun.

Forskeren håber, at hendes anbefalinger kan finde plads allerede op til valget til landstinget 24. april i næste uge.

»Fra politiske side bliver det ofte fremhævet, at de unge er Grønlands fremtid, også inden for råstofprojekter, som olieefterforskning og mineprojekter. Men de unge ved utrolig lidt om, hvad der foregår, hvilken indflydelse det har på deres fremtid, og hvad det kan have for konsekvenser. Der er for lidt fokus på at få de unge med«.

Ingen intentioner om deltagelse

Som en del af forskningsprojektet inviterede Anna-Sofie Skjervedal 80 unge med i en lukket Facebookgruppe, hvor de kunne forholde sig til en række temaer om deres liv og værdier.

Samtalerne med de unge viser, at selv om samfundet fokuserer på at skabe lokale arbejdspladser med råstofprojekterne, så har de unge adspurgte ingen intentioner om at deltage i udviklingen på den måde.

»Det er tankevækkende. At der faktisk er et spring fra politikerens ønsker og visioner for fremtidens råstofudvikling og de unges rolle i den og så, hvordan de unge selv ser deres rolle. Derfor er det vigtigt, at man får de unge i tale og giver dem en stemme i den her debat, for det er dem, der skal bære det videre«.

Går det an at bruge Facebook, som kritiseres for at misbruge personlige oplysninger?

»Man skal overveje, hvordan man kommunikerer gennem de sociale medier, så man beskytter borgerne stadigvæk. Og det kan aldrig erstatte, at man møder de unge ansigt til ansigt«, siger Anna -Sofie Skjervedal.

Anna-Sofie Skjervedal skal til sommer forsvare sin afhandling.