Våbenprotester

14. februar mistede 14 elever og 3 ansatte livet på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida.

14. marts udvandrede elever over hele USA fra deres skoler i 17 minutter på opfordring fra eleverne i Florida. Udvandringen varede ét minut for hver person, der mistede livet ved skyderiet en måned tidligere.

24. marts gik unge på gaden landet over. De protesterede mod politikernes passive attitude over for skoleskyderier. I Washington, D.C. talte demonstrationen over 500.000 mennesker.

I dag ventes elever på over 2.500 skoler at udvandre fra undervisningen for at protestere for strengere våbenkontrol. Anledningen er 19-års dagen for skoleskyderiet på Columbine High School.

