Cubas nye præsident, Miguel Díaz-Canel (th.), der fylder 58 år i dag, svor loyalitet over for brødrene Fidel og Raúl Castro, da han i går under sin tiltrædelsestale sagde: »Vi vil være tro mod arven fra Fidel Castro, den historiske leder af den cubanske revolution, og også mod Rául Castros eksempel, værdier og lære«.