Ni personer er dræbt i Canada ved påkørsel af varevogn Ni personer er omkommet, da en varebil kørte ind i en gruppe fodgængere i den canadiske storby Toronto. Det beretter byens politi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Chaufføren er anholdt.

Ni personer er afgået ved døden, efter at de blev påkørt af en hvid varevogn i en forstad til den canadiske storby Toronto mandag. Det beretter byens politi ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Varevognen kørte ind i en gruppe fodgængere i et større vejkryds. Yderligere 16 personer er kommet til skade.

Kort efter meddelelsen om påkørslen meddelte myndighederne, at den varevogn, der ramte adskillige personer, var fundet, og at chaufføren er anholdt.

Politiet meldte først otte til ti personer såret. Men der blev senere udsendt presseerklæringer om, at det er usikkert, hvor mange, der er blevet såret.

En talskvinde for politiet i det nordlige Toronto siger, at bilen kørte op på fortovet og ramte en del mennesker.

Det skete omkring 30 kilometer fra den centrale del af storbyen, hvor de store industrilandes udenrigsministre i G7-gruppen mødtes mandag.

Den canadiske premierminister, Justin Trudeau, siger, at myndighederne efterforsker sagen.

»Vi indsamler stadig informationer«, siger Trudeau.

Politiet ved ikke umiddelbart, hvad der kan være motivet til chaufførens handling. Det er ikke givet, at der ikke er tale om en ulykke. Der er heller ikke offentliggjort oplysninger om chaufføren.

CNN citerer vidner for, at chaufføren blev ved med at køre, selv om han ramte flere personer, og folk skreg til ham, at han skulle stoppe bilen.

Torontos politi skriver på Twitter, at politiet modtog en anmeldelse klokken halv to lokal tid, klokken halv otte dansk tid.

ritzau