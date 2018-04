Journalister på regeringskritisk avis i Tyrkiet får lange fængselsstraffe Sagen mod Cumhuriyet har vakt international opmærksomhed om presset på medier i Tyrkiet. 14 ansatte er dømt for terrorstøtte, men forbliver på fri fod, fordi sagen ankes. Dommen gør kun avisen mere opsat på at fortsætte arbejdet.

Satiretegneren, graverjournalisten, den politisk analytiker og chefredaktøren er nogle af de 14 ansatte ved avisen Cumhuriyet, som sent onsdag blev idømt mellem to et halvt og otte års fængsel for i en række artikler »at hjælpe og bistå terrororganisationer uden at være medlem«. En af de dømte, den politiske analytiker Kadri Gürsel, kalder sagen dybt politisk.

»Jeg er selvfølgelig vred«, siger han efter at have modtaget sin dom på to et halvt års fængsel. »Dommen gør situationen uudholdelig for journalister, som er fast besluttede på at forblive journalister. Men som vi sagde i retssalen, er vi besluttede på at fortsætte vores profession på trods af presset, og det vil vi gøre«.

Sagen mod Cumhuriyet har rettet omverdenens opmærksomhed mod den skrumpende presse- og ytringsfrihed i Tyrkiet. Avisen er den sidste store, kritiske avis i landet, hvor over hundrede medier er blevet lukket eller overtaget af administratorer siden kupforsøget i sommeren 2016. Avisen kom i regeringens søgelys i 2015 med en afsløring af tyrkiske våbenleverancer til islamistiske oprørsgrupper i Syrien. Den tidligere chefredaktør Can Dündar og avisens redaktør i Ankara, Erdem Gül, er begge blevet idømt fem år og ti måneders fængsel for at bringe historien. Dündar bor nu i Tyskland, mens hans kone i Tyrkiet er blevet frataget sit pas.

Cumhuriyet er et mainstream medie. Hvis de kan blive dømt på groteske terrorismeanklager, betyder det, at ingen er sikre Andrew Gardner, leder af Amnesty International i Tyrkiet

3 af de 18 tiltalte i sagen blev frikendt, mens 14 blev kendt skyldige. Derudover har retten besluttet, at Dündars sag vil fortsætte separat. Alle dømte har fået forbud mod at rejse ud af landet. Avisens advokat Tora Pekin vil nu anke sagen, og ingen dømte er derfor på vej i fængsel lige nu. Tværtimod fejrede de i går, at bestyrelsesformanden Akin Atalay blev løsladt mod kaution efter 542 dage i fængsel.

Dommen sender et isnende signal til alle journalister i Tyrkiet, siger Kadri Gürsel. Alligevel vil han selv og resten af Cumhuriyet fortsætte arbejdet som før: »Der er et fjendtligt klima i Tyrkiet for journalister. Under de her forhold, uden lov og ret, er det meget svært at praktisere journalistik, men det vil være endnu et tilbageslag, hvis vi giver op nu. Det er et spørgsmål om karakter og identitet for os«.

Onsdagens domme bliver fordømt af flere menneskerettigheds- og presseorganisationer. Sagen er politisk motiveret og kommer fra en regering, som har strammet grebet om medier såvel som retsvæsenet, lyder det. Andrew Gardner, leder af Amnesty International i Tyrkiet, mener, at avisen bliver straffet for sin kritik af magthaverne. »Cumhuriyet er et mainstream medie. Hvis de kan blive dømt på groteske terrorismeanklager, betyder det, at ingen er sikre. Den besked går klart igennem«, siger Andrew Gardner.

Den tyrkiske regering fastholder, at Tyrkiet har et uafhængigt retsvæsen, selv om den politiske indflydelse er blevet betydeligt større over de senere år.

Dommen over avisens ansatte kom samme dag som den årlige pressefrihedsrapport fra Reporters Without Borders. Her går Tyrkiet to pladser tilbage i forhold til sidste år og er nu på en 157. plads ud af 180 lande.

Sagen mod Cumhuriyet er et stor slag mod pressefriheden i landet, siger journalisten Kadri Gürsel. »Tyrkiets ledere må forstå, at det, de har gjort mod os, pletter Tyrkiets omdømme. Hvis de tror, at de kan slippe af sted med det, må de forstå, at det kan de ikke«, siger Kadri Gürsel.