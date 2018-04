Nord- og Sydkorea enige om fredsaftale: Nu venter hele verden på topmødet mellem Donald Trump og Kim Jong-un Den nordkoreanske leder lovede i dag fuldstændig atomnedrustning. Men han gav stadig ikke svaret på, hvordan det skal ske.

Den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, enedes i dag på et topmøde om at arbejde hen mod en fredsaftale mellem deres to lande og gøre Den Koreanske Halvø fri for atomvåben.