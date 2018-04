Tidslinje: De vigtigste årstal i Nord- og Sydkoreas historie I dag landede en formel fredsaftale mellem den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un. Det er dog ikke første gang, de to lande har lovet hinanden våbenhvile.

1945:

Efter Anden Verdenskrig deles Korea, som havde været under japansk herredømme. Den nordlige del styres af Sovjetunionen, den sydlige af USA.

1950-53:

Koreakrigen udløses, da Nordkorea i juni 1950 angriber Sydkorea. Kina og Sovjet støtter Nordkorea, mens Sydkorea får militær hjælp af fortrinsvis USA. Krigen slutter med en våbenhvile i juli 1953, men en formel fredsslutning finder aldrig sted.

1958:

USA placerer atomvåben i Sydkorea. Få år senere underskriver Nordkorea gensidige forsvarsaftaler med hhv. Sovjet og Kina.

1990-91:

Da den kolde krig slutter, mister Nordkorea Sovjets støtte.

1994:

Som reaktion på den stigende isolation forstærker Nordkorea bestræbelserne på at udvikle atomvåben og langtrækkende missiler. USA og Nordkorea underskriver en aftale, der skal fastfryse Nordkoreas atomprogram.

1998:

Sydkorea indleder den såkaldte solskinspolitik for at forbedre forholdet til Nordkorea. Efter angrebet 11. september 2001 tager USA’s præsident, George W. Bush, afstand fra solskinspolitikken og kalder Nordkorea for en del af ’ondskabens akse’.

2003:

Forhandlinger mellem Nord- og Sydkorea, USA, Rusland, Japan og Kina ender uden en aftale.

2006:

Nordkorea bekendtgør, at landet har gennemført sin første atomprøvesprængning.

2007:

Sydkorea opgiver solskinspolitikken.

2016:

Sydkorea beslutter at installere antimissilsystemet THAAD fra USA.

2017:

Den kommende præsident Donald Trump tager afstand fra Obama-regeringens strategic patience-politik.

2017:

Fra august til november gennemfører Nordkorea mere end 20 tests af langtrækkende missiler og hævder, at de kan nå byer i USA med atomvåben. FN reagerer med sanktioner, og Donald Trump advarer om, at truslerne »vil blive mødt med bål og brand, som verden aldrig har set mage til«.

Januar 2018:

Nordkorea beslutter at sende en delegation til vinter-OL i Sydkorea i februar og genåbner den varme telefonlinje til Sydkorea.

27. april 2018:

Nord- og Sydkoreas ledere mødes og meddeler, at de vil arbejde for et atomvåbenfrit Korea samt en formel fredsaftale mellem de to lande.

Kilder: CNN, Den Store Danske