Tyskland kæmper imod truende handelskrig med Trump EU må komme med tilbud til USA, så den truende straftold kan afværges. En eskalering må undgås, mener Tysklands økonomiminister.

Selv om Donald Trump tirsdag gør alvor af sine trusler om at indføre straftold mod stål og aluminium fra Europa, insisterer Tyskland på at forhandle med USA og levere nye tilbud, så den truende handelskrig kan undgås.

»Uanset hvad der sker, må vi forhandle videre. Det er min opfattelse, at EU må komme med et konkret tilbud til USA. Det er også i USA’s interesse at nå en aftale. En handelskrig vil skade både Europa og USA«, siger den tyske økonomiminister, Peter Altmaier, CDU, til radiostationen Deutschlandfunk.

Uanset hvad der sker i dag, må vi forhandle videre Peter Altmaier, Tysklands økonomiminister

Uanset om Donald Trump gør alvor af sin trussel og fra i dag indfører en særlig straftold på stål og aluminium fra EU-landene, vil Tyskland kæmpe videre for at undgå en omfattende handelskrig.

Landet er ifølge Peter Altmaier klar til at modsætte sig en modoffensiv fra EU med øgede afgifter på amerikanske produkter som eksempelvis Harley-Davidson-motorcykler, appelsinjuice og bourbon for at forhindre en eskalering.

Alene en ekstra told på stål og aluminium vil bringe »titusinder af arbejdspladser i Tyskland i fare«, vurderer formanden for det tyske industriforbund, Joachim Lang, over for tv-stationen ARD. Efter hans opfattelse vil en udvidet handelskrig bringe langt flere jobs i fare på begge sider af Atlanterhavet.

Selv om både Frankrigs præsident Emmanuel Macron – i pomp og pragt – og den tyske kansler Angela Merkel – i noget mere beskedne rammer – besøgte Trump i Washington i sidste uge, lykkedes det ikke for nogen af dem at returnere med en garanti for, at straftolden ikke kommer.

Er i krig med Kina

Tro mod sin sædvane har Trump i stedet ladet usikkerheden råde, og nu ventes der i Europa med spænding på et tweet om emnet fra Det Hvide Hus.

USA har indført straftold på visse varer fra Kina på 25 procent og dermed taget første skrid mod en handelskrig, mener lederen af det anerkendte tyske institut for erhvervsliv, IFO, Clemens Fuest.

»Hermed har USA iværksat en handelskrig, der kun vil have tabere«, siger han til magasinet Focus.

Nye tal fra netop IFO i München viser dog, at Trump har noget at have sin kritik af handelsforholdet til Europa i. Eksempelvis er der en told på 10 procent af prisen på amerikanske biler, der importeres til EU, mens den amerikanske told på europæiske personbiler kun er på 2,5 procent.

Ser man på hele samhandelen mellem EU og USA er tolden på den europæiske side af Atlanterhavet på 5,2 procent mod 3,5 procent på den amerikanske. Altså er det dyrere for amerikanerne at eksportere til EU end omvendt.

»Man kan ikke generalisere alt for meget ud fra tallene, der er også områder, hvor europæiske varer fortoldes hårdere i USA. Men uanset hvad er en handelskrig ikke måden at løse problemet på«, mener Joachim Lang, formand for det tyske industriforbund.

Tyske produkter er bare gode

Det er især Tyskland, som Trump har kastet sin vrede på, fordi den tyske eksport er så lukrativ, og landet har et stort plus på sin handelsbalance med USA. Men det kan der ikke ændres på, mener økonomiminister Peter Altmaier.