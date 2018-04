Windrush-sagen

Hvorfor hedder sagen Windrush?

Fordi den handler om de immigranter, som kom til Storbritannien fra Caribien fra 1948 til 1971. De første om bord på skibet ’MV Empire Windrush’, som ankom til Essex 22. juni 1948.

Hvad handler sagen om?

At Windrush-generationen ulovligt blev nægtet f.eks. lægehjælp, fordi myndighederne hævdede, at de ikke havde opholdstilladelse. Desuden er det dokumenteret, at den nu fyrede minister havde sat et mål for udvisning af immigranter, selv om hun påstod det modsatte.

Vis mere