Skattely: Jomfruøerne, Cayman og Bermuda tvinges til at åbne hemmelige selskaber

»Der hvor vi intervenerer, har det handlet om moralske emner. Jeg kan ikke komme i tanker om et vigtigere moralsk emne end forsøget på at gribe ind mod korrupte penge og illegale fuinanser over hele verden«, siger en forslagets forkæmpere, Labours Margaret Hodge.

Beslutningen er et nederlag for Theresa Mays i forvejen let ramponerede regering.

Regeringen måtte bøje sig

Hendes forgænger David Cameron havde et lignende forsdlag på programmet i 2013, men May forkastede det, da hun overtog regeringsledelsen efter Brexit-afstemningen.

Men regeringen bøjede sig, efter at det tirsdag viste sig, at både Labour, Liberale Demokrater og Det Skotske Nationalparti stod bag kravet sammen med en snes konservative rebeller.

Kravet om offentlige oplysninger om selskabers virkelige ejere gælder ikke for de såkaldte Crown Dependencies, Jersey, Guernsey og Isle of Man, hvor forfatningen ikke giver Strobritannien mulighed for at gribe ind på samme måde.