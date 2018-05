Advokat kræver begrænset forhør af Trump i Rusland-undersøgelse

Hvis USA's præsident, Donald Trump, skal udtale sig over for den særlige efterforsker Robert Mueller, der gransker mulige kontakter mellem Trumps valgkampagne og Rusland, sker det på visse betingelser.

Et eventuelt forhør vil kun vare et par timer, og der vil være begrænsninger på, hvilke spørgsmål der kan stilles.

Det siger en af Trumps advokater ifølge en journalist på Washington Post.

»Nogle mennesker har talt om et muligt 12 timer langt interview. Hvis det bliver til noget, kommer det ikke til at ske. Det vil være højst to-tre timer omkring et begrænset sæt spørgsmål«, siger advokaten, Rudy Giuliani.

Hvis navnet lyder bekendt, er det fordi Trumps nye advokat er tidligere borgmester i New York. Giuliani sluttede sig til Trumps hold af advokater for kort tid siden.

Samtidig siger Giuliani til Bloomberg News, at Trumps advokater 'hælder til' at lade den særlige efterforsker Robert Mueller udspørge præsidenten.

Trump selv har hidtil vaklet lidt i spørgsmålet om, hvorvidt han vil lade sig udspørge af Mueller eller ej.

Præsidenten holder fast i, at der ikke har været noget samarbejde med Rusland i valgkampen op til præsidentvalget i november 2016 og har gentagne gange sagt, at der er tale om en 'heksejagt'.

Tidligere onsdag meddelte Det Hvide Hus, at advokat Ty Cobb, der har repræsenteret Trump i sagen om mulige kontakter til Rusland under valgkampen, forlader sit job i denne måned.

I stedet har Trump hyret stjerneadvokaten Emmet Flood, der også repræsenterede daværende præsident Bill Clinton i 1998, da Clinton blev stillet for en rigsret.

ritzau