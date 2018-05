Blodig mandag i helligt land

Sagen kort

Gaza i brand

Israelskesoldater har ifølge de palæstinensiske sundhedsmyndigheder dræbt mindst 52 i Gaza Mindst2400 skal være såret.

Det skete, samme dag som USA åbnede sin ambassade i Jerusalem.

Palæstinensere ser åbningen som amerikanske støtte til israelsk styre i hele i byen og beskylder israelerne for at have foranstaltet en massakre.

Israelsk militær siger, at uromagere angreb grænsen med brandbomber og tvang soldaterne til at åbne ild.

Kilde: BBC