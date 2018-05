Gaza begraver sine døde efter blodig mandag I Gaza er tirsdagen blevet brugt på at begrave de 58 mennesker, der i går blev dræbt som følge af demonstrationen langs med hegnet ved Gazastriben. Demonstrationer og optøjer er her til eftermiddag igen brudt ud på Vestbredden.

På Vestbredden i Hebron er cirka 1.300 palæstinensiske demonstranter stødt sammen med israelske sikkerhedstropper. Ifølge ynetnews.com kaster demonstranterne med sten, brændende dæk og molotov cocktails.

På samme tid demonstrerer cirka 400 palæstinensere tæt på grænsen til Gaza. Her er to palæstinensere til aften blevet skudt af israelske militærtropper. Det skriver AP.

Tidligere i dag var tusindvis fra Gaza samlet til begravelserne af 58 mennesker, der i går blev ofre i demonstrationer langs med hegnet i Gaza. Alt imens forberedte det israelske militær sig på endnu en demonstration fra palæstinensernes side.

Begravelserne ligger på samme dag, hvor nakba-katastrofen bliver markeret. Nakba er årsdagen for palæstinensernes flugt fra krigen i Israel, der brød ud, da nabolande gik til angreb kort efter Israels oprettelse.

Urolighederne ved Gazastriben begyndte i går på 70-årsdagen for Israels oprettelse. Samme dag blev der afholdt en åbningsceremoni for at fejre, at den amerikanske ambassade blev flyttet fra Tel Aviv til Jerusalem.

Samtidig med fejringen af den amerikanske ambassade demonstrerede palæstinensere langs hegnet ved Gazastriben. Israelsk militær begyndte at skyde mod dem. Her fra brød vrede og vold løs mandag.

Ofre for selvforsvar

Henover tirsdagen er dødstallet steget til 61, heriblandt en otte måneder gammel baby, som inhalerede gassen, der fyldte i luften ved demonstrationen i går. Det oplyser sundhedsministeriet i Gaza.

Sundhedssystemet i Gaza er ved at være godt presset, på grund af de over 2.700 sårede palæstinensere, der næsten sprænger hospitalernes kapacitet. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Tidligere i dag var der møde i FN's Sikkerhedsråd, hvor situationen ved Gazastriben blev diskuteret. Til mødet blev Israel rost af den amerikanske FN-ambassadør Nikki Haley. Hun mener, at Israel har været tilbageholdende i sin håndtering over for Hamas som »i årevis har opildnet til vold - længe før USA besluttede at flytte dets ambassade til Jerusalem«.

Til mødet beskyldte ambassadørerne for Israel og Palæstina hinanden for at have overtrådt international lov.

»Hvor mange palæstinensere skal dø, før der bliver gjort noget ved det«, sagde den palæstinensiske ambassadør Riyad Mansour.

»I skal fortælle Hamas at vold ikke er svaret«, svarede Israels ambassadør Danny Danon til mødet.

Mødet endte dog uden enighed om, hvad der nu skal ske i konflikten.

Israels premierminister Benjamin Netanyahu kalder israelske styrkers mange drab for selvforsvar, der skal beskytte mod Hamas, som vil ødelægge Israel. Og ifølge israelsk militær blev i mandagens blodige kampe kun sigtet mod »mål for terroraktivitet«.

Talsmand for FN's Menneskerettigheder Rupert Colville mener dog ikke, at Hamas kan bruges som begrundelse for så voldelig adfærd:

»Færden ved et hegn udgør ikke en dødelig og livstruende adfærd, som garanterer, at man bliver skudt«, siger Rupert Colville til The Guardian.