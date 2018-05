Ordkrig: Man må ikke nævne ’katastrofen’ i Israels skolebøger

... som straks blev lukket igen

Den lille sætning blev indædt debatteret og kritiseret af især højrefløjen. Og da magten tippede i 2009, og Gideon Saar fra partiet Likud overtog posten som uddannelsesminister, blev ordet straks sløjfet igen: Fremover måtte begivenhederne i 1948 overhovedet ikke omtales som en katastrofe.

»Uddannelsessystemets formål er ikke at benægte legitimiteten af vores stat eller at promovere ekstremisme blandt arabisk-israelere«, sagde han i en tale i Israels parlament, Knesset, ifølge The Guardian.

»I intet land i verden findes der en undervisningsplan, der omtaler etableringen af et land som en ’katastrofe’«.

Han er siden gået med til, at man må bruge ordet ’tragedie’ – men at omtale det som en ’katastrofe’ er stadig ikke i orden.

For araberne er der dog ingen tvivl om, at begivenheden var en katastrofe. For dem er land så personligt, at ejendomshandler uden for den nærmeste familie er sjældne eller endda ikkeeksisterende.

Derfor er fordrivelse med magt selv i dag, 70 år senere, stadig så følsomt et emne, at det kan få tusinder til at gå på gaden.