Bjergbestiger med begge ben amputeret bestiger Mount Everest En 69-årig kinesisk bjergbestiger med begge ben amputeret nåede i mandags til toppen af Mount Everest. Begge ben blev amputeret for 40 år siden, da han efter sit første forsøg på at nå bjergets top fik varige frostskader.

40 år, fem forsøg og to amputerede ben senere er den 69 årige kinesiske bjergbestiger Xia Boyu nået til toppen af bjerget Mount Everest i Nepal.

»Min far nåede Everest klokken 08:26, nepalesisk tid!!! Har realiseret sin 40 år gamle drøm!!!, skrev hans søn Cloud Xia på det kinesiske chatforum Wechat ifølge The Times Magazine.

Omgivet af snebeklædte bjerge så langt øjnene overhovedet kunne se, oppe over de hvide skyer, helt tæt på den skyfri blå himmel og med frostfrisk luft i lungerne kunne Xia Boyu i mandags sætte et stort, fedt hak ved at have nået sin 40 år gamle drøm. Han stod nemlig på toppen af Mount Everest.

Midt i Xia Boyus svimlende lykke, forsøger to danske bjergbestigere lige nu at nå toppen af samme bjerg - med ben dog uden ilt.

Første tur på Everest endte galt

Året er 1975. På Mount Everest i en højde af 8.600 meter er den 25-årige Xia Boyu sammen med et hold bjergbestigere fra den kinesiske bjergbestiger ekspedition på Everest blevet fanget.

Cirka 200 meter fra målet, toppen af Mount Everest, har en lavine rejst sig som en faretruende bølge i havet og blokerer for, at de kan fortsætte. De er fanget i en dødszone på det kilometer høje bjerg. Vel vidende at deres fælles drøm bliver splintret i stumper af en faretruende lavine, klatrer de ned i en højde på 7.600 meters højde. Det farlige vejr spærrer dem inde.

En nat bliver til to. Det er bidende koldt. Uvejr med sne og stormende blæst holder dem i skak til en tredje overnatning.

En af bjergbestigerne bliver alvorligt syg. Xia Boyu giver sin sovepose til den syge mand, og falder i søvn uden.

Den tredje nat på bjerget bliver til morgen. Xia Boyu vågner. Han er stivfrossen fra fødderne og op i benene. Kulden har kradset sig helt ind til knoglerne og vil ikke give slip igen.

»Da vi kom hjem, fik jeg en medalje for det, men mine frosne fødder ville ikke hele«, fortæller Xia Boyu til explorersweb.

Kort tid efter fik Xia Boyu amputeret begge sine ben til op under knæene.

Den dårlige blodcirkulation efter frostskaderne førte senere hen til kræft, som resulterede i, at han fik fjernet en stump mere fra begge ben. Kirurger amputerede hans ben til op over knæene.

Xia Boyu har fire gange efterfølgende forsøgt at nå i mål.

Foto: Niranjan Shrestha/AP

Fire fejlede forsøg

I 2014 blev bjergbestigersæsonen aflyst på grund af laviner. I 2015 blev sæsonen også aflyst – denne gang af et jordskælv der fremprovokerede flere laviner på bjerget. I 2016 gik det som planlagt, Xia Boyu kom op langs bjerget, men cirka 91 meter fra toppen blev han tvunget ned af en snestorm. Det skriver The Times Magazine.

I december 2017 var Xia Boyus store drøm lige ved at kollapse, da Nepal annoncerede nye regler for bjergbestigerne på Mount Everest. Nogle af reglerne forbød handikappede og blinde at bestige bjerget. Kritik væltede ind fra alle sider.

En gurkha-soldat i det britiske militær med to amputerede kropsdele indledte en retssag mod reglen, hvor han henviste til en overtrædelse af FN's konvention. Højesteretten satte derfor forbuddene på pause, hvilket lavede en åbning for, at Xia Boyu for femte gang kunne forsøge at nå toppen af Mount Everest.

»Jeg elsker det bjerg, og jeg vil kæmpe for det hele mit liv«, sagde Xia Boyu til The Times Magazine inden sin sejrsklatring til toppen af Mount Everest.

Hans kamp for at nå i mål resulterede i mandags i, at Xia Boyu blev den tredje bjergbestiger med amputerede kropsdele, der nåede til toppen af Mount Everest.