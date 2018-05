Golfstater sætter Hizbollah-ledere på terrorliste

Saudi-Arabien og andre medlemmer af Samarbejdsrådet for Landene ved Den Persiske Bugt har sat 10 ledere fra Hizbollahmilitsen i Libanon på deres terrorliste.

Blandt de sanktionsramte er bevægelsens leder, Sayyed Hassan Nasrallah, og hans næstkommanderende, Naim Qassem. Det skriver det statslige saudiarabiske nyhedsbureau SPA.

Landene går også efter bevægelsens komitéer. De har desuden beordret forskellige personers bankkonti og formuer indefrosset.

Udspillet kommer, efter at USA's finansministerium onsdag indførte yderligere sanktioner mod Libanons Hizbollah-ledelse. Også de sanktioner retter sig primært mod Nasrallah og Qassem.

Den amerikanske præsident Donald Trumps administration betegnede tirsdag lederen af Irans centralbank som 'en global terrorist'. Han blev også pålagt sanktioner.

USA siger, at centralbankchefen, Valiollah Seif, overfører millioner af dollar til Hizbollah i Libanon.

Sanktionerne har til formål at isolere Iran yderligere fra det globale finanssystem. De kommer, efter at USA har meddelt, at det vil træde ud af atomaftalen med Iran.

Den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, siger, at Seif i hemmelighed har kanaliseret store beløb fra Den Iranske Revolutionsgarde til Hizbollah via al-Bilad Islamic Bank i Irak.

Bankens bestyrelsesformand rammes også af amerikanske sanktioner.Sanktionerne betyder, at enhver, der gør forretninger med Seif, kan blive ramt af sanktioner fra USA.

ritzau