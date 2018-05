Putin og Assad foreslår politisk fredsproces i Syrien

Betingelserne for en politisk fredsproces i Syrien er skabt, siger den russiske præsident, Vladimir Putin, torsdag aften efter et møde med Syriens præsident.

De to præsidenter mødtes i den russiske by Sotji for at drøfte situationen i det krigshærgede Syrien.

Den syriske præsident ønsker ifølge pressesekretær Dmitrij Peskov i Kreml en FN-ledet forfatningskomité nedsat.

Putin mener, at Assad-styrets militære sejre i Syrien har banet vejen for en politisk fredsproces.

Bashar al-Assads styre har fået massiv støtte fra Rusland og Iran.

ritzau