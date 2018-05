Regeringsdannelse: Italien på vej til vidtgående brud med EU-politik Velfærdspolitik og reformer skal skabe jobs til kvinder og unge. Præsidenten skal sige ja eller nej ved møde mandag.

FOR ABONNENTER

Italien står over for den største politiske forandring i årtier, hvis landets præsident, Sergio Mattarella, mandag giver lederne af partierne Lega og Femstjernebevægelsen grønt lys til at danne regering, og de får grønt lys til det ved urafstemninger blandt medlemmerne. De traditionelle partier er svækket, og de to partier vil regere med et program, som på centrale områder bryder med den herskende økonomiske politik i EU.