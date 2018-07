Mænd ødelægger penisforskning ved at sende tegneseriebilleder Forsker fra USA ville indsamle op mod 3.600 billeder af mænds peniser. Men der har været deltagere, som har anset det for at være en joke.

Den kulørte og kvadratiske tegneseriefigur Svampebob Firkant har været medvirkende til, at en amerikansk forsker er blevet tvunget til at lægge en undersøgelse om peniser på hylden.

Planen var at indsamle op mod 3.600 billeder af peniser, men nogle af undersøgelsens mandlige deltagere har i stedet sendt billeder af kæledyr eller tegneseriefigurer som Svampebob Firkant. Og det i en sådan grad, at resultaterne vil være upålidige.

Det skriver det amerikanske netmedie Inside Higher Ed.

Alicia Walker, der er sociolog og adjunkt ved Missouri State University i USA, ønskede at undersøge, hvordan størrelsen på en mands penis påvirker hans liv.

Det kunne være, hvordan størrelsen påvirkede fysisk sundhed, mental sundhed, selvværd, brugen af kondom, sociale kompetencer, og hvor seksuelt aktiv manden er.

Ikke være sexede billeder

Deltagerne skulle være over 22 år og bo i en region i Missouri. De modtog klare instrukser, som de skulle følge, og blandt andet skulle de angive målene for deres penis i ikke-erigeret og erigeret tilstand samt udfylde et spørgsskema.

»Den form for arbejde, jeg laver, er ikke for alle«, sagde Alicia Walker til Springfield News-Leader, efter at hun lancerede undersøgelsen i juni.

»Dette er ikke sexede billeder. Dette er kliniske billeder«, tilføjede hun.

Efter at Alicia Walker lancerede undersøgelsen, fik den en del medieomtale. Positivt, fordi fik hun flere forespørgsler fra mænd, der ville deltage. Negativt, fordi mange af disse mænd lavede, hvad hun kalder »jokesvar«.

Hun kalder mediedækningen for »unøjagtig og uansvarlig«. Netmediet Vice hævdede, at forskeren var interesseret i at samle på såkaldte dick-pics - et billede, som en fyr tager af hans egen penis og i høj grad sender til piger.

Vil fortsætte vigtigt arbejde

Alicia Walker har i forbindelse med undersøgelsen modtaget grove e-mails og opkald fra »et lille mindretal« af mænd, der kritiserede hende for at lave undersøgelsen, når hun er en kvinde.

»Jeg spurgte, hvorfor mit køn gjorde en forskel, og ingen af dem kunne fortælle mig det. At vide, at disse personer ikke ville have sagt noget som helst, hvis jeg var en mandlig forsker, var mere end frustrerende«, siger hun til Inside Higher Ed.

Hun vil dog opgive at forske i, hvordan penisstørrelsen påvirker mænd.

»Jeg fortsætter med at tro på, at forholdet mellem penisstørrelse og selvværd er et vigtigt område for videnskabelig undersøgelse«, siger hun.

Missouri State University oplyser, at alle de indsendte billeder samt deltagernes svar på undersøgelsen var gemt i en sikker database.

Billederne er blevet slettet. Dermed er databasen også blevet tømt for den kulørte og kvadratiske svamp.