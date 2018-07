#Trumpland

Da Politikens USA-korrespondent landede i Washington for fire år siden, hed præsidenten Barack Obama.

Nu tager Kristian Madsen afsked med Washington for at vende hjem. Som sin sidste opgave rejser Kristian Madsen ind i USA’s småbyer, nedslidte industriområder, trailerparks og glemte landdistrikter i Midtvesten for at leve blandt de amerikanere, der placerede Donald Trump i Det Hvide Hus.

I syv kapitler beretter han om nogle af de konflikter og personlige historier,der fik den hvide arbejder- og underklasse til at udløse en politisk revolution i deres eget land.

I dag skriver han fra Indianapolis og Granite City, hvor de ansatte i industrien har fået nyt håb.

Kapitel 1 Den politiske elite: det forhadte Washington – bragt 5. juli 2018

Kapitel 2 De antimoderne: revolutionen i Elliott County – bragt 6. juli 2018

Kapitel 3 De desperate: ekstrem fattigdom i Pike County

Kapitel 4 De overflødiggjorte: virksomhedslukninger i Indianapolis

Kapitel 5 De glemte: på besøg i trailerparken i Elgin, Illinois

Kapitel 6 Det nye flertal: De hårdtarbejdende latinoer i Ottumwa, Iowa

Kapitel 7 Patrioterne: uafhængighedsdag i Ashville, Ohio

