Sagen forfra: Paposhvili-dommen og de syge udlændinge En syg mands retssag mod Belgien blev Naser Hosseinis billet til et fly fra Kabul til Kastrup og en ny chance for at få humanitært ophold i Danmark. Men først overså Udlændinge- og Integrationsministeriet dommen i mere end et år. Bliv klogere på, hvad det hele går ud på, her.

Paposhvili-dommen

13. december 2016 gav Den Europæiske Menneskeretsdomstol Georgie Paposhvili – en georgisk mand med leukæmi – medhold i, at Belgien ikke kunne udvise ham, selv om han var kriminel. Belgien ville nemlig krænke Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 om forbud mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling ved ikke at undersøge Paposhvilis behandlingsmuligheder i Georgien.

Paposhvili selv nåede at dø, inden dommen blev afsagt, men afgørelsen får betydning for ansøgere af humanitært ophold i alle lande, der har forpligtet sig til at overholde konventionen – heriblandt Danmark. For eksempel skal landene ikke bare sikre sig, at der i ansøgerens hjemland er »generel« adgang til lægebehandling, men også at ansøgeren har råd til og mulighed for at opsøge behandlingen.

Ministeriet ignorerer dommen

Månederne går, og mens Norge og Sverige i februar og marts 2017 justerer behandlingen af ansøgninger om humanitært ophold, forholder Udlændinge- og Integrationsministeriet sig passivt.

6. april 2017 skriver udlændingeminister Inger Støjberg (V) i et fortroligt svar til Folketinget, at udsendelsen af Naser Hosseini – en hjertesyg afghansk mand – var i overensstemmelse med konventionerne.

Selv om en specialkonsulent fra Justitsministeriet i marts har gjort hendes ministerium opmærksom på Paposhvili-dommen, nævner Støjberg den ikke i svaret.

Et par senere efter bringer Information en artikel om dommen, og specialkonsulenten henvender sig igen. Denne gang svarer Udlændinge- og Integrationsministeriet, at de »ikke har haft tid til at kigge på det endnu«.

Sagen ruller i Radio24syv

I december 2017 fortæller Radio24syv, at Udlændinge- og Integrationsministeriet ud over påmindelserne fra specialkonsulenten har fået mindst fire henvendelser om dommen fra advokater og organisationer i 2017.

Henvendelserne har ikke fået ministeriet til at ændre praksis, og behandlingen af ansøgninger om humanitært ophold er fortsat som vanligt.

Radiokanalen bringer også et eksempel på et afslag, som ifølge flere udlændingeret-eksperter er direkte i strid med Paposhvili-dommen og dermed også med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Efter afsløringerne kalder Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Inger Støjberg i samråd. »Som minimum burde man sætte sagerne i bero, indtil man havde fundet ud af, hvordan man vil tolke dommen«, siger hun til Radio24syv.

11. januar 2018

Denne dag bliver et vendepunkt for sagen om de syge udlændinge. Forud for et samråd om Danmarks praksis for tildeling af humanitære opholdstilladelser erkender udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg nemlig i et svar til Folketinget, at hendes ministerium har været for længe om at rette ind efter Paposhvili-dommen.