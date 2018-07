Lynnedslag medfører ekstrem situation: Over 130 skovbrande brudt ud i det sydlige Norge Et kraftigt tordenvejr har ramt det sydlige Norge, og lynene antænder mange skovbrande. Beredskabstjenesten beder om folks hjælp - ellers kan der gå liv tabt.

En række lynnedslag har ført til massive skovbrande i det sydlige Norge, hvor mange danskere i disse ferieuger vandrer i skovene og fjeldene - eller er på hyttetur.

Hovedredningscentralen i området oplyser til den norske avis VG, at mere end 100 skovbrande er registreret det seneste døgn.

De seneste mange ugers tørke gør, at næsten hvert eneste lynnedslag antænder en brand, siger operativ leder i Vestviken 110-central, Espen Thomassen, til den norske avis.

Helikoptere sat ind

Det er et kraftigt tordenvejr, som hærger i området, og skovbrandene er brudt ud i Agder-området, Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Oppland og Hedmark.

I Agder- og Telemark-regionen er der registreret omkring 50 forskellige skovbrande, i Buskerud-området er tallet 52, og i Østvold er der registeret mere end 30 brande.

110-centralen for området Innlandet melder om otte store skovbrande. Alle er dog under kontrol med undtagelse af branden i Østre Toten.

De norske brandmyndigheder har indsat helikoptere, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sætter nu flere helikoptere ind for at bistå med slukningen.

Allerede i går gik beredskabstjenesten ud med en anmodning til folk om at hjælpe til for at undgå skovbrande:

»Der er lige nu ekstrem fare for skovbrand i hele Sydnorge. Alle må tage deres del af ansvaret for at forhindre, at brande opstår og spreder sig. Ellers risikerer vi store ødelæggelser. I værste fald kan liv gå tabt«, skrev tjenesten.

I alt er nu 13 brandhelikoptere sat i beredskab, og beredskabstjenesten er i dialog med forsvaret og har varslet Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) om, at der kan blive brug for militærets helikoptere.

På grund af uvejret har brandhelikopterne ikke kunnet flyve ind i de østre dele af Telemark og enkelte steder i Buskerud.

Stor risiko for flere brande

Anne Pedersen fra beredsskabstjenesten siger til VG, at det har været en krævende dag, og hun fortæller, at der kan være store udfordringer forude.

»Ofte når det har været et vejr som det her og været tørt så længe, kan et lynnedslag føre til brand både to og tre dage efter, at det har slået ned. Så vi venter, at det kan blive krævende også i weekenden«, siger Anne Pedersen.

Politiet i Sør-Øst skriver på Twitter, at de bliver kimet ned om lynnedslag og brande og beder derfor folk om at ringe til brandvæsenet, men der er så travlt, at de må regne med ventetid.

Norske Meteorologisk Institut melder om stor fare for skovbrand flere steder de kommende dage.