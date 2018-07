Hård kritik af premierminister May sender Trumps pressesekretær på overarbejde

Det er formentlig ikke verdens mest afslappende job at være pressesekretær for USA's bramfrie og uforudsigelige præsident, Donald Trump.

Tidligt fredag morgen måtte Det Hvide Hus' pressesekretær, Sarah Huckabee Sanders, starte arbejdsdagen med at forsikre verdenspressen - og den britiske premierminister Theresa May - om at »Præsidenten kan lide og respekterer premierminister May rigtig meget«.

De forsonende ord falder midt i anden etape af Donald Trumps Europa-turné. Torsdag eftermiddag landede præsidenten i England for at spise middag og tale med premierminister Theresa May om blandt andet Brexit og handelssamarbejdet mellem USA og Storbritannien. Det er meningen, at samtalerne skal fortsætte fredag.

Men de to statslederes middagstallerkener var knap nok taget af bordet, før tabloid-avisen The Sun torsdag aften kunne publicere et længere interview med den amerikanske præsident, hvor han blandt andet kom med hård kritik af Theresa Mays håndtering af Storbritanniens exit fra EU.

»Hvis de gør det, vil jeg sige, at det er slutningen på det gode handelssamarbejde med USA«, sagde Donald Trump ifølge The Sun om Theresa Mays 'Brexit-plan'.

»Jeg sagde til Theresa May, hvordan hun skulle gøre det, men hun var ikke enig, hun lyttede ikke til mig«, sagde præsidenten og fortsatte:

»Hun må forhandle, som hun ved bedst. Men det er virkelig ærgerligt, det der foregår«.

Stolt af brev fra Kim Jong Un

I interviewet erklærede Donald Trump også, at May-kritiker Boris Johnson ville være en fantastisk premierminister, langede ud efter London-borgmester Sadiq Khan og brokkede sig over de anti-Trump-demonstranter, der bød ham 'velkommen' til England.

Men det er kommentarerne om premierminister Theresa May, der fredag morgen endnu en gang sendte Sarah Huckabee Sanders i byen for at gyde olie på de vande, som hendes chef havde skabt bølgegang i.

»Præsidenten kan lide og respekterer premierminister May rigtig meget. Som han sagde i interviewet med The Sun, 'er hun en rigtig god person' og han 'har aldrig sagt noget grimt om hende'. Han syntes, hun var storslået i Nato i dag, og at hun er skøn person. Han er meget taknemmelig for den fantastiske velkomst, han har fået fra premierministeren her i Storbritannien«, lød det fra Det Hvide Hus' hårdtarbejdende pressesekretær.

Om de forsonende ord fra Sarah Huckabee Sanders på vegne af præsidenten kan klinke skårene mellem Theresa May og Donald Trump forud for dagens snak om fremtiden - og især den fremtidige handel mellem de to nationer - må tiden vise. Præsidenten og premierministeren mødes fredag ved Theresa Mays landsted nord for London.

Selv har Donald Trump endnu ikke berørt interviewet eller kommenteret på besøget i Storbritannien på hans flittigt benyttede Twitter-konto.

Her brugte han i stedet fredag morgen på at give sin støtte til en republikansk politiker fra Florida - og torsdag aften på at fremhæve et rosende brev, han havde modtaget fra Nordkoreas diktator, Kim Jong Un.

Heller ikke Theresa May har kommenteret på den kritik, som Trump gav hende i The Sun-artiklen.