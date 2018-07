Opsigtsvækkende tøbrud mellem gamle fjender: Afrikas 'Berlinmur' er faldet Eritrea og Etiopien har i årevis været ærkefjender.

Eritreas præsident, Isaias Afwerki, besøger lørdag Etiopien som seneste skridt i et opsigtsvækkende diplomatisk tøbrud mellem de to lande, der i årevis har været ærkefjender. Det ser ud til, at der dermed kan sættes punktum for en af de længstvarende konflikter i Afrika.

Eritreas informationsminister, Yemane Gebremeskel, bekræftede besøget på Twitter, hvor han skriver, at det »vil sætte fart i den fælles march mod fred og samarbejde«. Den 72-årige Isaias Afwerki har ikke besøgt nabolandet Etiopien siden 1996.

Besøget fra et af verdens mest tillukkede lande kommer efter, at Etiopiens nye ministerpræsident, Abiy Ahmed, i sidste weekend foretog en historisk rejse til Eritrea, hvor han udvekslede omfavnelser, smil og synspunkter med Isaias Afwerki og fik genoprettet de diplomatiske forbindelser, der har været afbrudt i to årtier.

Nogle glade etiopere sammenligner det med Berlinmurens fald i 1989. Telefonforbindelsen mellem de to lande blev forleden genetableret, og Ethiopian Airways genoptager i næste uge flyvninger til Eritrea.

Eritreas gamle ambassade i Etiopien har fået en hurtig overhaling, så den kan genåbnes under besøget.

Kontrol over omstridte områder

Optøningen begyndte, da 42-årige Abiy Ahmed, der blev indsat i april, meddelte, at Etiopien ville anerkende en fredsaftale, som afsluttede en to år lang grænsekrig, som kostede titusinder livet og skilte masser af familiemedlemmer fra hinanden.

Beslutningen, der giver Eritrea kontrol over omstridte områder ved grænsen, er det hidtil mest dristige skridt i de seneste måneders bølge af reformer i Etiopien, der er det næstmest folkerige land i Afrika.

FN’s Sikkerhedsråd har rost beslutningen om formelt at afslutte krigen og kaldt den »et historisk og vigtig fremskridt med store positive konsekvenser på og uden for Afrikas Horn«.

Skal overvære en stor koncert

Ifølge Etiopiens statslige medier vil de to ledere søndag overvære en stor koncert med lokale kunstnere og et publikum på omkring 25.000 mennesker.

Det lille land Eritrea ligger ud til Det Røde Hav ved en af den globale skibsfarts travleste sejlruter. Isaias Afwerki har styret landet med hård hånd, siden det i 1993 opnåede uafhængighed af Etiopien efter flere års brutal oprørskrig. Eritrea er hjemland for en betydelig del af de migranter, der flygter til blandt andet Europa for at slippe for regimets benhårde regler om værnepligt.

Iagttagere følger nu udviklingen spændt for at se, om fredsslutningen med Etiopien vil få Eritrea til at åbne sig og give indbyggerne større frihed.

Oversættelse: Tonny Pedersen