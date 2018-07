Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

G7-lande: Rusland skal stå til regnskab for flykatastrofe G7-landene mener, at der er beviser for, at Rusland var indblandet i nedskydningen af malaysisk passagerfly.