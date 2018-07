Pussy Riot-medlemmer får fængselsdom for VM-protest Under gårsdagens VM-finale i Moskva løb medlemmer fra protestgruppen Pussy Riot ind på banen. Nu er flere af dem idømt 15 dages fængsel.

12 minutter inde i anden halvleg af VM-finalen mellem Frankrig og Kroatien blev kampen pludselig afbrudt, da tre personer i gammeldags politiuniform kom løbende ind på banen.

En fjerde forsøgte samme, men blev stoppet af vagter på vej ind.

De fire baneløbere er medlemmer af den russiske protestgruppe og punkbandet Pussy Riot, der er kendt for deres skarpe kritik af præsident Vladimir Putin.

Nu har en domstol idømt to af de fire medlemmer 15 dages fængsel og forbudt dem adgang til sportsbegivenheder de næste tre år, skriver nyhedsbureauet AP.

Det er endnu ikke oplyst, hvilken dom de to øvrige baneløbere vil få.

Krav til russiske myndigheder

Som andre gange tidligere, var også finale-protesten et udtryk for kritik af det politiske system og myndighederne i Rusland.

I hvert fald skrev Pussy Riot på de sociale medier kort efter baneløbet, at optrinnet var en protest mod det politiske styre i landet.

Her kræver de blandt andet, at alle politiske fanger bliver løsladt, at man skal tillade politisk konkurrence i Rusland, og at man ikke skal fængsle folk uden grund.

Pussy Riot blev for alvor verdenskendt i 2012, da tre medlemmer fra gruppen blev dømt til to år i straffelejr for en et minut lang protestaktion mod Putin i Moskvas domkirke.