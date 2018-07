USA-kender: »Jeg tror ikke, at man skal undervurdere, hvor populær Trump er« Donald Trump får hård kritik for sin optræden sammen med Vladimir Putin - men ikke nødvendigvis fra kernevælgerne, påpeger folketingsmedlem Mads Fuglede.

I går var der topmøde i Helsinki i Finland mellem USA's præsident Donald Trump og den russiske leder, Vladimir Putin.

Det blev et ganske varmt møde mellem de to topledere - lidt for varmt, vil nogen mene.

På trods af at amerikanske efterretningstjenester har fastslået, at Rusland forsøgte at påvirke det amerikanske valgresultat til Trumps fordel, godtog Trump i går Putins afvisning af anklagen.

En »usædvanlig« udmelding, vurderer USA-kender og folketingsmedlem Mads Fuglede (V). Men hvorfor er det så usædvanligt, og hvorfor skal vi løfte øjenbrynene af endnu et af Donald Trumps sære formuleringer?

Blandt andet, fordi at han er den første præsident, der blankt stoler på Rusland, som USA altid har været i konflikt med, forklarer han.

»At stole på det fremfor sin egen efterretningstjeneste, det har vi aldrig oplevet før«, siger Mads Fuglede.

Gik Donald Trump for langt?

»Den politiske udlægning er, at han er gået over stregen. Blandt mange republikanere og politikere i USA er det tydeligt, at de mener, at han er gået så langt, at man ikke længere kan have tillid til, at han har sund dømmekraft på den her slags spørgsmål«, forklarer Mads Fuglede.

Vil det få konsekvenser internt i partiet?

»Der pågår en løbende magtkamp mellem dem, som sidder på partiets tungere poster især i Kongressen hos republikanerne, der i lang tid har forsøgt at være en stærk modvægt til Donald Trump. Problemet med dem er, at mange af dem enten er ved at dø, eller er mennesker, der ikke stiller op igen«, siger Mads Fuglede.

Han forklarer, at magtkampen om, hvordan man er republikaner, er en kamp, der først kan komme en afgørelse på frem mod midtvejsvalget i november, hvor der er valg til både Kongressen og til tusindvis af lokale poster.

For lige nu er det kun de samme, der tør sige Donald Trump i mod:

»Lige nu, synes jeg, at Trump ser meget stærk ud i sit parti. Og der er en meget lille appetit på at irettesætte præsidenten. Man taler meget om det usædvanlige, fordi han er gået længere end før, men det er kun typer som John McCain og Lindsey Graham, der tør sige noget. Det, tror jeg, skyldes en frygt for eget genvalg, hvis man modarbejder præsidenten«, fortæller Mads Fuglede.

Han vurderer på den baggrund, at et opgør med Donald Trump kun kan komme som et resultat af et midtvejsvalg, der går dårligere end forventet for republikanerne. For det vil give en grund til opgøret.

»Jeg tror ikke, at man skal undervurdere, hvor populær Trump er, og hvor populær en præsident er, når økonomien klarer sig rigtig godt. Jeg tror, at det er mere sandsynligt - som tingene ser ud lige nu - at Trump bliver siddende som præsident, også efter sin embedsperiode. Han sidder ret lunt i svinget, økonomien er god og selvom mange amerikanere synes, at præsidenten er uortodoks og anderledes, så leverer han bare det, han har lovet«, forklarer han.

Mads Fuglede påpeger desuden, at når man er præsident med økonomisk fremgang, så efterlader det et stort manøvrerum, som man kan tonse rundt i.

»Du finder ikke mange amerikanere, der går rundt og bekymrer sig for, hvordan præsidenten taler om Nato, eller hvordan han blander sig i EU og Brexit. Det tror jeg ikke, at der er en dagsorden for i USA«, siger han.