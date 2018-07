Trump: De falske nyheder går amok - jeg havde et endnu bedre møde med Putin De 'falske nyheder' tegner forkert billede af mødet med Putin, som gik godt, mener præsident Trump.

USA's præsident, Donald Trump, mener, at mandagens topmøde med Ruslands præsident, Vladimir Putin, var 'endnu bedre' end det forudgående Nato-topmøde.

Trump får massiv kritik, også fra sine egne partifæller, der har betegnet mødet med Putin som 'pinligt', 'bizart' og 'vanærende'.

»Jeg havde et godt møde med Nato og rejste store summer penge, men jeg havde et endnu bedre møde med Ruslands Vladimir Putin, skriver Trump på Twitter dagen efter topmødet«.

»Desværre bliver det ikke rapporteret om på den måde - de falske nyheder går amok!«, skriver han.

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way - the Fake News is going Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. juli 2018

Trumps pressekonference med Putin, hvor han affejede de amerikanske efterretningstjenesters vurdering af, at Rusland blandede sig i valgkampen op til valget i 2016, har fået massiv kritik fra begge sider i amerikansk politik.

Både demokrater og republikanere mener, at præsidenten har sat Rusland over amerikanske interesser.

Topmødet med Putin fandt sted, få dage efter at Trump havde deltaget i et Nato-topmøde i Bruxelles, som han også har fået kritik for.

I had a great meeting with NATO. They have paid $33 Billion more and will pay hundreds of Billions of Dollars more in the future, only because of me. NATO was weak, but now it is strong again (bad for Russia). The media only says I was rude to leaders, never mentions the money! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. juli 2018

I et tweet tirsdag tager han personligt æren for at have styrket Nato. Han skriver, at forsvarsalliancen nu har et stærkere budget 'kun på grund af mig'.

»Nato var svagt, men nu er det stærkt igen (dårligt for Rusland), skriver præsidenten på Twitter tirsdag.

»Medierne skriver kun, at jeg var ubehøvlet over for lederne, men nævner aldrig pengene!«, tilføjer Trump.

ritzau