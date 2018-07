Macron lover at lytte til fagforeninger inden næste reformbølge Frankrigs præsident har presset reformer igennem, men lover ifølge fagforeninger at være mere lydhør fremover.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har i det store hele ignoreret de eller så magtfulde franske fagforeninger i sit første år på præsidentposten.

Men fremover vil Macron i højere grad lytte til dem og inddrage dem. Det lover han ifølge en af de store fagforeninger, som var til møde med præsidenten tirsdag.

»Præsidenten sagde: 'I det første år af mit præsidentskab blev jeg nødt til at få gang i visse situationer. Jeg gik hurtigt frem, det var min beslutning og det vil jeg ikke undskylde for', gengiver François Asselin, der er formand for fagforeningen CPME.

Ifølge Asselin sagde Macron, at 'nu går jeg ind i en ny fase, hvor jeg må læne mig mere op ad sociale partnere'.

Der er ikke umiddelbart nogen melding fra det franske præsidentkontor efter tirsdagens møde med fagforeningslederne.

I løbet af sit første år på posten har Macron gennemført en lang række reformer, herunder store ændringer inden for arbejdsmarkedet.

Den omstridte arbejdsmarkedsreform blev presset gennem parlamentet med hjælp af et særligt regeringsdekret. Det udløste store protester fra fagforeningerne.

Macron har planlagt flere sociale og økonomiske reformer, blandt andet ændringer i arbejdsløshedsforsikringen og en pensionsreform.

Præsidenten blev valgt efter en valgkamp, hvor han lovede, at han ville være 'hverken til venstre eller til højre'.

På det seneste har han været under pres for at være mere opmærksom på krav fra venstrefløjen.

Blandt andet har han fået kritik for at have skrottet en formueskat, hvilket har givet ham tilnavnet 'de riges præsident'.

