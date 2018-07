Vidne til ulykke i Missouri: »Jeg så dem ikke falde over, men vi vidste alle sammen, at en af dem ville falde udover, når som helst« En turistbåd kæntrede natten til torsdag dansk tid, da den var sejlet ud i et voldsomt uvejr i det sydvestlige Missouri. 13 har mistet livet.

Det skulle have været en hyggelig aften på en såkaldt 'show boat' på Table Rock-floden i det sydvestlige Missouri med middag og festligheder for det amerikanske par Trent Behr og Allison Lester.

»Jeg så dem (passagererne i en turistbåd) ikke falde over, men vi vidste alle sammen, at en af dem ville falde udover, når som helst«, siger Trent Behr til AP.

Netop som de skulle til at stige ombord kæmpede to turistbåde mod bølgerne ude på floden - en af dem kæntrede for øjnene af det unge par.

31 mennesker var ombord på båden, der kæntrede. 13 af dem omkom og ifølge mediet Kansas City Star meldes flere stadig savnede. Båden er en del af turistattraktionen 'Ride the Ducks', hvor turister bliver fragtet rundt i et fartøj, der både er farbart til lands og til vands.

»Vi så en kvinde i vandet, bevidstløs. Jeg skyndte mig ned på bådens dæk for at hjælpe – et par mennesker hoppede i vandet for at redde hende. Vi fik hende op i båden – hun var stadig bevidstløs, og jeg var klar til at starte førstehjælp«, siger Trent Behr til avisen The Kansas City Star.

Hans kæreste fortæller, at kvinden var gravid. En paramediciner trådte til og kvinden blev fragtet til hospitalet - hvad der skete med kvinden efterfølgende, ved parret ikke.

På videooptagelser af ulykken ses to 'Ride the Ducks'-turistbåde kæmpe med høje bølger, der gentagne gange pisker indover snuden på bådene.

Stephanie Kettel er medejer af en restaurant og butik ved floden lidt nordligere end det sted, hvor båden kæntrede. Til mediet Springfield News-Leader beskriver hun det voldsomme uvejr, bådene blev fanget i. Stephanie Kettel troede, en tornado var under opsejling, fordi stormvejret opstod så hurtigt og var af voldsom kraft.

»Vores søn og min mand var nede ved vores havneplads og de sagde, at bådene bevægede sig op i hovedhøjde på grund af bølgerne – det var sindssygt«, sagde hun. »Det var ligesom havet derude. Vi har været her i tolv år, og jeg har aldrig set noget lig det«.

»Jeg kiggede ud af vinduet og alt var fint. Så blev det mørkt og vinden tog til, som jeg aldrig har set det før. Jeg troede, det var tornado-vinde«.

Formodentlig var det uvejret, der fik båden til at synke, lød meldingen fra sherif Doug Rader fra Stone County, Missouri i nat dansk tid.

Den 'show boat' Trent Behr og Allison Lester gik ombord på kort før ulykken forlod aldrig kajen. Flere stemmer i baggrunden af en videooptagelse fra båden gentager »åh nej, åh nej« og »nogen er nødt til at hjælpe dem«.

»Den går under«, konstaterer en mandestemme til sidst, da hele forenden af båden står under vand.