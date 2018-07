Svensk redningsleder: Sveriges skovbrande kan vare indtil vinter En voldom blæst har gjort det svært for brandfolkene at slukke og begrænse de mange svenske skovbrande, der nogle steder forventes at vare i månedsvis. Nu tyder det også på, at 15 af brandene er påsatte.

Sveriges skove brænder. Ikke alle steder, men rigtig, rigtig mange steder, og nogle steder værre end andre. Lige nu ligger fokus for brandfolkene på at styrke de sikringer, der er gjort og sat op for at begrænse ilden i at brede sig.

Redningsleder Johan Szymanski fortæller til svenske Expressen TV, at der kommer til at gå lang tid, inden branden nord for kraftværket Trängslet i kommunen Älvdalen er helt slukket.

»Ærligt talt tror jeg, at det kommer til at vare indtil vinter«, siger Johan Szymanski.

»Jeg tror ikke, at branden kommer til at blive slukket, vi er nødt til at vente på sneen. Med mindre der kommer rigtig megen nedbør, men så taler vi 100 millimeter«.

Vagtchef ved DMI Dan Nilsvall fortæller, at det er meget vanskeligt for brandfolkene at slukke brandene.

»Problemet med skovbrandene i Sverige er, at vi ikke får noget vand oppe i områderne. Det gør dem meget sværere at bekæmpe. Som man kan se i medierne, prøver brandfolkene nu at begrænse og stoppe skovbrandene, og så håber man samtidig, at vindene vil aftage, så bekæmpningen med helikopter og fly får den ønskede effekt«.

Lyn og torden kan både være godt og skidt

Ifølge Dan Nilsvall er problemet for brandfolkenes arbejde netop den blæst, der har været de sidste par døgn. Brandene opstår og breder sig hurtigere med den kraftige vind, der hjælper til med at sprede branden over et større område.

Indtil nu har man ikke haft så stor tilgang til helikopter og fly, og det har gjort, at man ikke kan forhindre spredningen, siger vagtchefen.

»Hvis vi kunne få en periode med lidt mere rolige vindforhold, ville det nok hjælpe lidt. Men det bedste ville være at få et par døgn eller tre med dagsregn, men det ser der ikke helt ud til at være udsigt til«, siger Dan Nilsvall.

Der er varslet lyn og torden i Sverige lørdag eftermiddag. Regn er selvfølgelig godt, men når skovbunden er så tør som nu, vil vandet have svært ved at trænge ned og i stedet blot lægge sig ovenpå jordbunden.

»Hvis regnen kommer med lyn, kan det få nye brande til at opstå. Men at der bare kommer lidt regn, vil selvfølgelig hjælpe nogle steder«, siger Dan Nilsvall.

26 danske brandfolk er tilkaldt og flere på vej

For nylig er 26 danske brandmænd tilkaldt til et område, der ligger i den sydlige af Ljusdal i Gävleborgs län nord for Stockholm. Her skal de hjælpe med at forhindre, at skovbrandene breder sig til et nærliggende område, hvor der ligger et kraftværk.

»Vi har fået tildelt vores eget område, som man kalder 'dansker-området', siger sektionschef Martin Vendelbo fra Beredskabsstyrelsen, der leder holdet med de 26 brandmænd. Søndag sendes endnu 20 danske brandfolk afsted til Sverige.

Brandfolkene forsøger at forhindre ilden i at brede sig ved at lægge slanger med vand ud, som fugter træerne og skovbunden. På den måde prøver man at holde træer og trækroner nedkølet, så ilden ikke kan få fat.

»Kommer ilden for tæt på, laver vi også offensive angreb, hvor vi rykker frem og slår ilden ned. Derefter forsøger vi så igen at køle ned«, siger Martin Vendelbo.

Men arbejdet foregår ikke helt som i Danmark, hvor terrænet er mere jævnt.