Mens dødstallet stadig stiger i Athen, er kritikken begyndt at hagle ned over regeringen Når en naturkatastrofe vokser sig stor, tabstallene stiger, og historierne bliver voldsommere og voldsommere, kan katastrofen være svær at fatte. Svær at tage ind. Men hvis man vil have en idé om, hvad Grækenland går igennem, behøver man bare kigge nærmere på en af de mindre brande, som lykkeligvis ikke kostede liv.

FOR ABONNENTER Tæt på landsbyen Vrysses, langt væk fra skovbrandene nær Athen, var der mandag og tirsdag, samtidig med skovbrandene nær Athen, også brande, der løb vildt. Fra toppen af bjerget ned over skråningen og over den gamle vej mellem byerne Chania og Rethymnon, som lige nu er turistmagneter på Kreta. Få fuld adgang i 3 måneder for 299 kr Eller prøv én måned for 1 kr. Se tilbud Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind her