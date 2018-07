Græsk forsvarsminister ser stærke tegn på at brandpåsættelse og afleverer sin opsigelse

Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Den græske regering vurderer, at der er »stærke tegn« på, at naturbranden, der tidligere på ugen hærgede nær Athen og som dræbte 83 mennesker, var påsat. »Vi har stærke indikationer og stærke tegn, der peger i retning af en kriminel handling ved ildspåsættelse. Der opstod mange brande på meget kort tid«, siger den græske minister for civilforsvaret, Nikos Toskas på et pressemøde torsdag aften. Ifølge det græske medie Kathimerini refererede han til også til »mistænksomme fund« i byen Mati, men ønskede ikke at uddybe yderligere. På samme pressemøde fortalte han, at han havde afleveret til sin opsigelse til den græske premierminister Alexis Tsipras, som dog ikke accepterede den. Den voldsomme brand brød ud mandag eftermiddag i Penteli-området nordøst for Athen og blev forværret af kraftig vind. 300 brandfolk og frivillige er torsdag fortsat i gang med at gennemsøge området for eventuelle døde. Ingen operationelle fejl Flere borgere har kritiseret, hvordan myndighederne tacklede branden. Men ministeren Toskas insisterede på pressemødet torsdag på, at han ikke kunne identificere »store operationelle fejl« i den måde, branden blev håndteret på. Der er tale om den værste naturbrand i Grækenland i mange årtier. Dødstallet på 83 ventes fortsat at stige. En del danske turister befandt sig i området, da branden opstod mandag. Men ingen er kommet til skade, skriver Ritzau.