751 migranter reddet i Middelhavet på vej mod Spanien Fredag blev 751 migranter, der forsøgte at sejle fra Nordafrika til Spanien, samlet op af den spanske søredningstjeneste.

Over 17.000 afrikanske migranter har i år krydset Gibraltarstrædet i både for at komme til Spanien og starte et nyt liv i Europa.

Og fredag forsøgte endnu 751 mennesker at sejle vejen fra Afrika til Europa. Spaniens søredningstjeneste oplyser ifølge det amerikanske nyhedsbureau AP, at de tidligere på dagen samlede de 751 migranter op fra i alt 52 både i Middelhavet.

Først blev 709 migranter samlet op fra 48 både på Gibraltarstrædet, der er den korteste rute mellem Afrika og Europa. Senere blev der længere mod øst fundet 11 migranter, mens 31 yderligere blev fisket op på vej mod Alicante.

Både og helikoptere forsøger stadig at finde flere migranter på Middelhavet.

Spanien er det nye Italien

Ifølge Ritzau er netop nu et godt tidspunkt for migranterne at drage ud på rejsen, da havet de seneste uger har været meget roligt.

Tidligere tog de fleste migranter rejsen fra Liberia til Italien, men hårdere regulering og spærring i de italienske havne har gjort det sværere at nå frem. Derfor forsøger flere i stedet at rejse fra Marokko og Algeriet til Spanien.

Mange af migranterne forsøger at rejse fra fattigdommen i deres hjemland ved hjælp af menneskesmuglere.

De 17.000 migranter, der indtil videre i år har krydset havet fra Afrika til Spanien, er allerede dobbelt så mange, som tog den vej hele sidste år, oplyser Reuters ifølge Ritzau.