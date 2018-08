Græsk tjener: »Før krisen var der rige, middelklasse og fattige. Nu er der kun rige og fattige« Turismen boomer i Grækenland og sætter igen rekord. Men tjeneren, der serverer souvlakien, må arbejde flere timer end nogensinde før for at kunne forsørge sin familie.

Han taler dansk, og han taler godt dansk, græske Dimitris Lakadis. Han taler faktisk så godt dansk – og norsk og svensk – at han, når han taler engelsk, kommer til at bruge danske ord midt i sætningerne. Som da vi taler om krisen, og hvordan det går, og hvor han egentlig vil sige, at »it is very bad«, kommer han til at sige »it is very dårligt«.