20 er allerede døde: Ebola er brudt ud igen i DR Congo Borgerkrig og ebola er ved at danne en uhyggelig cocktail i DRCongo. WHO er på vej til området.

I DRCongo har sundhedsmyndighederne onsdag igen erklæret et udbrud af ebola. 20 er døde, og der er fire kendte tilfælde derudover.

Det oplyser landets sundhedsministerium onsdag aften.

Udbruddet er registreret i og omkring byen Mangina. Det er ikke oplyst, præcis hvornår udbruddet først er registreret.

I første omgang vil 12 af DRCongos egne eksperter drage til området. Også Verdenssundhedsorganisationen, WHO, er ved at samle et hold, der kan sendes til området.

DRCongo er ikke ubekendt med udbrud af ebola. For nylig har sundhedsmyndighederne slået et andet udbrud ned, efter 33 var døde af det.

Men udbruddet i området omkring Mangina er anderledes, lyder det fra WHO.

Byen ligger i regionen Nordkivu. Her kompliceres indsatsen ikke kun af DRCongos skove, der er perfekte vilkår for virusset, men også sikkerhedssituationen.

Væbnede grupper og landets hær er i åben konflikt i området. Omkring en million mennesker i området er på flugt, og cirka 1000 civile har siden 2014 mistet livet i kampene mellem hæren og de væbnede grupper.

