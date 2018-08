Fremmedhadet er flyttet ind i den rummelige Astrid Lindgrens kulisser Vimmerby er så drivende svensk, at det virker som det oplagte sted at jagte svenskheden anno 2018. Byen er kulisse for Astrid Lindgrens børnebøger. Og hjemsted for Anneli og Kjell Jakobsson, som bestyrer den lokale udgave af Sverigedemokraterna, de fremadstormende højrenationalister.

Med det lyserøde hotel i den ene ende og et hvidt træhus med grønne sprosser i den anden ligner torvet i Vimmerby en kulisse. Det er det ikke. Men en af Sveriges bedste kulissemagere, forfatteren Astrid Lindgren, er født i byen.

Her er skilte til Katholt, hvor Emil fra Lønneberg voksede op, til Lasse, Bosse og Annas Bulderby og til forlystelsesparken Astrid Lindgrens Verden, hvor alle børnehistorierne gennemleves hver dag i en sammenfiltret masse af softice, rødkindede børn og Lindgren-karakterer.

Valg i Sverige 9. september går svenskerne til valg. Politiken tager på rundrejse for at undersøge, hvad der optager vores naboer op til det mest spektakulære valg i mands minde. Serien forløber over de kommende tre uger: I går:Flygtningene. På asylcenter i Vrigstad hører vi om drømmen om Sverige. I dag: Idyllen. Højrenationalisterne i Vimmerby er midt i al den Astrid Lindgrenske idyl bekymrede over indvandrere. Senere i serien: Familien. I Malmø besøger vi Joel og Lina, der opdrager deres døtre feministisk. Feministerne. De svenske feminister får hård kritik i Stockholm. Og svarer igen. Våbnene. Vi tager på Nobelmuseet i Karlskoga, hvor både dynamitten og fredsprisen har hjemme. For at tale lidt om dobbeltmoral. Nynazisterne. I Ludvika taler vi med racister i nordisk modstandsbevægelse. Indvandrerne. Integrationsgruppen i det svenske politi viser os rundt i Göteborg. Udkanten. Til sidst får vi lov at læne os tilbage med de lokale i Norrbotten. Vis mere

Astrid Lindgren er noget af det mest svenske, vi kan komme i tanke om. Og det kan næppe overraske nogen, at den lindgrenske idyl også er noget af det, Sveriges højrenationalistiske parti Sverigedemokraterna (SD) hylder og vil beskytte. Derfor er vi taget til Vimmerby for at granske den udgave af svenskheden, som den store børnebogsforfatter skriver frem i sine historier.

Lyse sommernætter, kække sange og aldrig andet end lykkelige slutninger.

Vi har indlogeret os på det lyserøde hotel på Vimmerbys torv og står og betragter en bronzeudgave af Astrid, som hun bare kaldes her, da Anneli Jakobsson vinker til os fra en bænk.

Hun sidder og venter med sin mand, Kjell Jakobsson, ved sin side. Af de to tiltrækker han sig mest opmærksomhed med sine tatoverede arme, udbygget mave og en gul T-shirt med ’SVERIGE’ skrevet i blå versaler hen over brystet. Først flere timer senere lægger vi mærke til, at der på ryggen står ’DEMOKRAT’.

Parret er medlemmer af Sverigedemokraterna, den svenske pendant til Dansk Folkeparti, Alternative für Deutschland i Tyskland og Freiheitliche Partei Österreichs. Anneli Jakobsson er formand for afdelingen i Vimmerby. Hun blev førtidspensionist, da hun i 1990’erne opgav at arbejde som handikaphjælper på grund af voldsom allergi.

Godt 15 år senere fandt hun et nyt kald: Sverigedemokraternas politik.

»Jeg har ellers aldrig rigtig set tv eller vidst noget om politik. Men så så jeg Jimmie Åkesson snakke om bandekriminalitet. Han havde en god indvandrerpolitik«, fortæller hun, da vi har sat os på torvets cafeteria.

Så lidt indvandring som muligt

På landsplan er der mange som Anneli og Kjell Jakobsson, der stemmer på Jimmie Åkesson, partiets formand.

Ved sidste valg fik Sverigedemokraterna 12,86 procent af stemmerne. Den seneste meningsmåling fra analyseinstituttet Novus spår, at de henter hele 21,6 procent af stemmerne ved riksdagsvalget 9. september. Det er kun godt 2 procentpoint mindre end Socialdemokraterna, Sveriges største parti.

Ejeren af biksen her er vist ikke en af SD-kernevælgerne. Han ser mistroisk på Kjell Jakobssons T-shirt og vores øvrige noget spraglede forsamling, da han tager imod bestillingen på fem kopper filterkaffe. Måske får han øje på det lille ’Heja Jimmie’-badge, som fuldender Kjell Jakobssons mundering. Nærmest modvilligt taster værten beløbet ind, og vi slår os ned i stedets interiør. En samling af møbler, der helt forskelligt fra farveladen på torvet udenfor er holdt i samme nuance af brun som kaffen.

En god indvandrerpolitik er ifølge ægteparret Jakobsson så lidt indvandring som muligt. For svenskerne har været for sløsede ved grænserne.

»Det er som en lille tidsmaskine, når man kommer fra Afghanistan hertil. Alle og enhver hævder, at de er 17 år gamle. Man ser jo folk med gråt hår blandt dem«, siger Kjell Jakobsson.

Nu synes parret snart, at det er ved at være svenskerne, der integrerer sig med indvandrerne. Og det er helt forkert. For Sverige er, som det skal være: idyl i stil med det, som med brede penselstrøg er malet på landskabet i Vimmerby og store dele af Småland.

Men egentlig handler det ikke så meget om indvandrere i Vimmerby. For antallet af dem er til at overse, og de bor næsten alle sammen i Bullerbyn. Og ja, Bullerbyn er både navnet på byen med ’Alle vi børn i ...’ og navnet på Vimmerbys lokale boligblokke, hvor nysvenskerne og deres børn bor. Ikke at der er nogen store problemer der heller.

Nej, for Anneli, Kjell og de andre lokale sverigedemokrater handler det mere om tryghed, om mangel på nærpoliti, om skolelukninger og for høje benzinpriser. Om afviklingen af det samfund, begge er født og har levet hele deres liv i.

Kjell Jakobsson er også blevet aktiv i partiforeningen. Han var i 25 år bådebygger på et værft, der leverede luksusyachter til Muammar Gaddafi, Libyens forhenværende diktator. Nu er han skraldemand.

En ny familie

Sammen udgør parret to af partiets fire byrådsmedlemmer. Ved kommunal- og riksdagsvalget 9. september står de til at fordoble den magtbase. Så opbakningen findes. Men det gør modstanden også.

»Da jeg begyndte at engagere mig i 2013, holdt min bror op med at tale med mig. Hans kone ville ikke kendes ved mig, så når jeg ringede, var han bare stille. Og så lagde han på«, siger Anneli Jakobsson.

»Det er efterhånden længe siden, at vi har fået fødselsdagskort fra dem«.

Men hun har fået en ny familie i partimedlemmerne, siger hun fast og ser os i øjnene. Mundvigene løfter sig og bryder folderne i hendes solskoldede kinder.

»Det var som at komme hjem, da jeg første gang tog til et partimøde. Den følelse har jeg haft lige siden«.

De tilbyder at vise os Katholt – den samling huse, hvor filmene om skarnsungen Emil fra Lønneberg er optaget. På vej derud taler Anneli og Kjell Jakobsson bekymret om de skovbrande, der ifølge radionyhederne hærger over det meste af landet.

Imens drøner Sverigedemokraternes partisange ud af cd-spilleren. Det er rockbandet, som Jimmie Åkesson spiller keyboard i:

Ser du inte våldet på gator och torg/ Ta en titt på Malmö, Stockholm, och Göteborg/ Man sparkar och dödar, tar det aldrig slut?/Det är Sverige just idag ...

EU-logoet på Anneli og Kjell Jakobssons nummerplade er skjult bag et blåt SD-klistermærke. For dem er Sverige tilstrækkeligt.

Så er vi fremme.

Katholt er en samling af de rigtige svenske træhuse, hvis røde farve i årtier er udvundet fra kobberminer lige nord for Stockholm. To små drenge løber rundt med træbøsser som den, Emil fra Lønneberg snitter, i cafeen kan man købe kanelbullar, en mor synger filmens titelsang, og vi halvt om halvt forventer, at lille Ida kan blive hejst op i flagstangen, hvert øjeblik det skal være.

Anneli og Kjell Jakobsson er lige faste i deres holdning til, hvordan man bevarer al den her barndommens og livets tryghed, der ifølge dem er så svensk. Ting som venlighed, hjælpsomhed og evnen til at lytte til hinanden. Som respekten for, at alle er lige meget værd.

»Vi er nødt til at udvikle landsbyerne, så folk stadig kan bo her. Det går ikke, at de små skoler lukker. Og at der ikke er noget sygehus. Tingene ligger længere fra hinanden nu, og så flytter folk«, siger Anneli Jakobsson, da vi har fundet en flig af skygge under et tørt egetræ.

De svenske værdier har det været lidt småt med fra resten af byens side. I begyndelsen ignorerede folk Anneli Jakobsson og de andre partimedlemmer, når de uddelte pjecer på torvet. De ligefrem skulede. Men nu smiler flere og flere til dem.

Det er især indvandringen, der driver tilslutningen. Anneli Jakobsson har ikke noget imod indvandrere som sådan, men hun vender tilbage til, at de skal ikke komme her og lave om på tingene.

»Det må jo være dem, der forandrer sig. Vi svenskere skal ikke forandre os«, siger hun.

»Vi skal ikke have nogen moske her«, supplerer Kjell Jakobsson.

Anneli Jakobsson fortæller om en voldtægt, der fandt sted i Vimmerby i efteråret. Politiet fandt aldrig gerningsmanden. Men det fik store konsekvenser, fortæller hun.

»Folk tør jo ikke gå på gaden om aftenen længere«.