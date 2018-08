Ebola i DRCongo: Nu kan vi vaccinere mod den virus, der gjorde os rædselsslagne for bare fire år siden

Fakta

Blødningsfeberen ebola blev første gang identificeret i det daværende Zaire, det nuværende DR Congo, i 1976 og samme år i det sydlige Sudan. Der er fem kendte ’strenge af virus’, hvoraf de fire, der er kendt fra mennesker, er dødelige Mellem 50 og 90 procent af de smittede dør.

Ebola smitter gennem små mængder væsker som blod, spyt og sved fra syge til raske, men sygdommen er ikke luftbåren og smitter derfor ikke mellem mennesker, hvis man undgår enhver kontakt med syge og deres væsker.

Ebola forekommer i det centrale og vestlige Afrika i blandt andet flagermus og aber. Især ’bushmeat’ formodes at være smittekilden mellem dyr– hvoraf især flagermus ikke nødvendigvis bliver syge – og mennesker.

De første symptomer er feber, smerter, diarré og mavepine fulgt af blandt andet tør hoste, vejrtrækningsproblemer og både interne og eksterne blødninger.

Symptomerne opstår omkring ti dage efter smitten, men inkubationstiden kan være op til 21 dage, kun smittede med symptomer smitter andre, men der er mistanke om, at sæd fra overlevere kan smitte i op til tre måneder.

Dødelige udbrud af ebola har fundet sted i DR Congo, Gabon, Sydsudan, Elfenbenskysten, Uganda, Republikken Congo, Guinea, Liberia og Sierra Leone.

De største udbrud:

1976: 431 dør ved to uafhængige udbrud i det daværende Zaire (nu DR Congo) og Sudan. I Zaire skyldes udbruddet forkert brug af udstyr på et missionshospital.

1995: 250 bliver ofre for et udbrud i Zaire. Det begynder med en kulsvier, der smitter familie og omgangskreds. Trods spredning til millionbyen Kikwit bliver smitten inddæmmet.

1996: 66 omkommer ved udbrud i Gabon, i begge tilfælde blev der først observeret døde chimpanser, der viste sig at være smittede.

2000: 224 dødsofre ved udbrud i Uganda.

2001: I alt 96 dødsofre i Republikken Congo og Gabon. Et unormalt højt antal dyr blev fundet døde i junglen på grænsen mellem de to lande.

2002: 128 dødsofre i Republikken Congo. Smitten opstod blandt jægere i junglen.

2007: 227 dør under udbrud i DR Congo og Uganda. Det største udbrud fandt sted i DR Congo og var forårsaget af den kendte Zaire-streng af ebloavirus. Udbruddet i Uganda var det første forårsaget af Bundibugyo-strengen af virus.

2014-2016: 11.322 dør i den vestafrikanske epidemi i Guinea, Sierra Leone og Liberia samt Mali og Nigeria. Separat udbrud i DR Congo kræver 49 dødsofre. Udbruddet i Vestafrika udviklede sig til en regulær epidemi og spredtes hurtigt i de tre landes hovedstæder. Sygdommen menes at være spredt fra flagermus dybt inde i junglen og siden spredt via de kendte handelsveje i de tre lande. For første gang blev et ebolaudbrud erklæret for en verdensomspændende trussel af WHO. Smittede sundhedsarbejdere fra flere vestlige lande omkom.

2018: Foreløbig er 38 døde under to ikke forbundne udbrud i DR Congo. Det første udbrud i den centrale del af landet blev inddæmmet ved hjælp af vaccinationer, der for første gang indgik i bekæmpelsen af et ebolaudbrud.

Kilde: USA’s Centre for Disease Control

Vis mere