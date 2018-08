Eksport-gåde gør Danmark sårbar over for Trumps toldkrig Ingen kan forklare, hvorfor dansk eksport falder, mens verdenshandlen stiger. Det gør Danmark sårbar over for USA’s og Kinas toldkrig.

Når verdenshandlen stiger, følger dansk eksport ofte med op inden for få måneder. Men i det seneste halve år er det gået helt anderledes.

Siden januar 2016 har verdenshandlen hver eneste måned været højere end i tilsvarende måned året forinden. Først fulgte den danske eksport med op, men i december sidste år var den danske eksport lavere end året før – og den udvikling er fortsat i de fleste måneder siden.

Samlet set er den danske eksport faldet lidt – med 0,7 procent – i de seneste seks måneder i forhold til samme periode sidste år, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Udviklingen er en gåde for Danmarks største erhvervsorganisation.

»Det er et mysterium, at vores eksport har udviklet sig fladt, mens vi har haft global højkonjunktur og gang i verdenshandlen«, siger Kent Damsgaard, der er direktør i Dansk Industri.

Eksporten er af vital betydning for dansk økonomi. Danske virksomheder tjener især på at sælge fødevarer og medicin til udlandet, og næsten hver tredje job i Danmark er knyttet op eksporten.

Stærk krone forklarer ikke alt

En del af eksportens sløje udvikling i år kan forklares med, at euroen og dermed også kronen har haft en højere kurs i forhold til de valutaer, man bruger i lande, Danmark eksporterer mest til. Det har gjort danske varer dyrere at købe for udlandet.

Men den høje kronekurs er langt fra hele forklaringen, påpeger Kent Damsgaard. Eksporten til det største danske marked, Tyskland, skuffer, og her kan høj kronekurs ikke bruges som forklaring, for kronens kurs følger euroens.

Samtidig er eksporten til Storbritannien stabil, selv om pundets kurs er faldet som følge af uroen omkring briternes afsked med EU.

»Så ingen har hele forklaringen – vi må bare sige, at mange enkeltdele er gået den forkerte vej for Danmark på samme tid«, siger Kent Damsgaard.

Handelskrig kan kvæle opsving

De seneste to måneder har været et lille lyspunkt, hvor den danske eksport igen har været højere end sidste år. Selv om det er en kort periode at konkludere noget ud fra, håber Dansk Industri, at det kan være tegn på, at Danmark igen er ved at komme med på verdenshandlens optur.

Men Danmarks chance for at indhente det tabte kan forsvinde igen, fordi en handelskonflikt mellem USA og Kina i disse uger er ved at udvikle sig til en decideret handelskrig. Sker det, er Danmark særlig sårbar, fordi dansk eksport allerede er gået glip af meget af verdenshandlens fremgang i år, påpeger Kent Damsgaard.

Den analyse deler Tore Stramer, som er cheføkonom i Nykredit. Han peger på, at Danmark årligt eksporterer for 100 milliarder kroner til USA og for 40 milliarder kroner til Kina. Samlet aftager de to lande 15 procent af al dansk eksport.

»Den største trussel mod et dansk opsving lige nu er handelskrigen. Hvis den bliver ved at eskalere, vil det ramme efterspørgslen i både USA og Kina. Så vil handelskrigen gå fra at være en sten i skoen til at give et grimt sår under foden på dansk eksport. Mest for danske virksomheder, som eksporterer meget til USA og Kina, men også for andre«, siger Tore Stramer.

Kina hører til den del af stagnationen i dansk eksport, som kan forklares. Eksporten til Kina er faldet med hele 9,4 procent i årets første seks måneder. Det viser, at Danmark er berørt af, at en økonomisk opbremsning finder sted i Kina, men det vil kun blive værre, hvis handelskrigen vokser, påpeger Tore Stramer.