Kenya har verdens hårdeste lov mod plastikposer - og den har haft mange uventede virkninger I Kenya kan man få fire års fængsel for at bruge plastikposer. Og den har haft en uventet effekt på køernes maver og risikoen for at blive ramt af flyvende ekskrementer.

Hvis du er på vej til Kenya, så lad være med at have plastikposer i bagagen. Det kan koste fire år i fængsel.

OK, i praksis vil myndighederne næppe skride så hårdt ind for en førstegangsforbryder på et turisthotel. Men reglerne er klare: Siden august 2017 har landet haft en plastikposelovgivning med straframmer, der mest forbindes med salg af hårde stoffer.

De fire års fængsel er en ting. En overtrædelse af loven kan også give bøder på op til 4 millioner shillings (250.000 kroner).

Så vidt vides er ingen dog endnu idømt fængselsstraffe for overtrædelse, og de fleste syndere er blevet frigivet med en advarsel.

Men loven virker, siger myndighederne – i en grad, så en række andre afrikanske lande nu skeler til Kenya for at se, hvad de kan gøre ved plastikproblemet.

De fleste lande i verden har valgt enten at ignorere den voldsomme plastikforurening eller som Danmark at håndtere den ved at indføre afgifter, der begrænser brugen af plastikposer og indirekte opmuntrer forbrugere til at bruge dem flere gange.

Et lille dusin lande har indført forbud mod de tynde posetyper - senest New Zealand, hvor premierminister Jacinda Ardern fredag oplyste, at de knitrende poser vil blive forbudt fra 2019.

Og så er der ti lande, der har vedtaget totalforbud. Nogle truer med fængselsstraffe for salg af poserne, herunder Bangladesh og Rwanda. Men ingen er gået så langt som Kenya, der i august 2017 indførte verdens mest vidtgående og drakoniske love på området.

Det skete efter en to år lang aktivistkampagne startet af en kenyansk fotojournalist,

Og loven virker, skriver flere medier. Ikke 100 procent, for landet er fattigt, og nogle mennesker holder fast i de billige poser.

Foto: Sayyid Abdul Azim/AP Siden august har kun stofposer været lovlige i Kenya.

Da den store japanske avis Mainichi Shimbun denne uge ville undersøge, hvordan forbuddet blev håndteret et år efter lovens indførelse, var det tydeligt, at den havde haft en effekt.

Poserne, der engang dækkede gaderne, flød på floderne og hang i træerne, var væk. Og forvirrede køer var næsten holdt op med at tage fejl af plastikposer og mad.

»I slagtehusene fandt man tidligere plastik i maverne på to ud af tre køer«, sagde Zephania Ouma, vicedirektør i landets miljøstyrelse, til avisen og tilføjede stolt om den generelle miljøpåvirkning:

»Nu ser man en drastisk forskel. Selv om det ikke er 100 procent, så fungerer det rigtig godt«.

Slut med 'flyvende toiletter'

Nogenlunde samme resultat kom den britiske avis The Guardian til ved et tilsvarende besøg i april.

Her konstaterede avisen, at en af de uventede følgevirkninger var, at man ikke længere risikerede at blive ramt af det, der kaldtes et 'flyvende toilet'.

Jeg ved ikke, hvornår det med de flyvende toiletter begyndte, men de er ikke gode Johnson Kaunange, kørestolsbruger

Det er ordet for, når folk skider i en plastikpose, binder den sammen og kaster den op på et tintag.

»Jeg ved ikke, hvornår det med de flyvende toiletter begyndte, men de er ikke gode«, sagde kørestolsbrugeren Johnson Kaunange til avisen.

»Man vidste aldrig, hvor de ville lande, eller hvor de faldt ned, når det regner. Min kørestol kørte ofte over dem og sprængte dem, og så var stanken på hjulene ulidelig«.

Avisen konstaterede også, at blandt hundreder af mennesker på et travlt marked i Nairobi så journalisten kun to med plastikposer. Begge var bekymrede for at blive taget af politiet.