Valutakrise sender Tyrkiet i armene på Rusland Erdogan truer med at bryde Nato-alliance, mens liraen styrtdykker. I dag lander den russiske udenrigsminister i Ankara, samtidig med at nye amerikanske toldafgifter træder i kraft mod Tyrkiet.

USA’s sanktioner mod Tyrkiet er »missiler« i en »økonomisk krig«, lød det fra den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, i weekenden. Udtalelsen kom, efter et chok gik gennem landet, da den tyrkiske lira faldt med hele 14 procent i værdi fredag.

Det er det største dyk på en enkelt dag siden den økonomiske krise i landet i 2001 ifølge Financial Times.

Tyrkiets valutakrise er vokset, i takt med at forholdet til USA er gået i hårdknude. USA har indført sanktioner mod to tyrkiske ministre, og i dag træder nye toldafgifter på tyrkiske varer i kraft.

USA vil vinde i sidste ende. Vi skylder dem penge, så simpelt er det. Atilla Yesilada, økonom fra Global Source Partners i Istanbul

USA presser på for at få Tyrkiet til at sende en amerikansk præst hjem. Han sidder i husarrest i Tyrkiet, hvor han er anklaget for spionage. Konflikten har nu fået præsident Erdogan til at true med at bryde alliancen med Nato-partneren USA.

»Vi har alternative muligheder (end USA, red.)«, skrev Erdogan blandt andet i et indlæg i avisen The New York Times fredag.

Det går næppe Washingtons næse forbi, at Ruslands udenrigsminister, Sergei Lavrov, i dag lander i Ankara, hvor han skal forhandle med sin tyrkiske kollega. Almindelige tyrkere vil komme til at mærke konsekvenserne af krisen i lang tid fremover, vurderer økonom Atilla Yesilada fra Global Source Partners i Istanbul.

»Vi har set, hvordan det er gået i Rusland og Iran, efter USA har indført sanktioner, og det ser ud til at være den samme skæbne, der venter Tyrkiet, hvis ikke vi finder et kompromis med USA«, siger Atilla Yesilada.

»Hvis jeg var Erdogan, ville jeg få løst det her problem på den ene eller den anden måde sammen med USA, for det er klart, at USA vil vinde i sidste ende. Vi skylder dem penge, så simpelt er det«, siger Atilla Yesilada.

For USA er det afgørende for en aftale, at den amerikanske præst bliver løsladt. Men det har præsident Erdogan gentagne gange afvist, og det ser ikke umiddelbart ud til, at den position står til at ændre sig.

»Jeg bukker mig kun for Gud«

I weekenden appellerede Erdogan til tyrkernes nationalistiske og religiøse følelser, da han rasede mod USA’s sanktioner i en tale til sine tilhængere.

»Hvis de har deres dollars, har vi vores folk, vores rettigheder og vores Gud«, sagde Erdogan fredag, og han fortsatte stilen lørdag: »Jeg bukker mig kun for Gud«, lød det fra præsidenten, som gentog sin opfordring til tyrkerne om at veksle, hvad de har af dollar og euro til tyrkiske lira.

I Istanbul driver Serhan en souvenirbutik, og flere af hans varer er importerede og betalt med dollar.

»Det, Erdogan siger, er rigtigt, men måden, han siger det på, er meget hård«, siger Serhan.

Han vil ikke sætte tal på, men siger, at han i denne uge vil veksle »et meget stort beløb« fra dollars til lira.

»Jeg kan tabe penge på det, men hele Tyrkiet taber lige nu. Jeg er bare en person, og mit land har brug for hver og en af os. Mit land har brug for, at jeg gør mit«, siger Serhan.

Den nyligt udnævnte finansminister og Erdogans svigersøn, Berat Albayrak, fremlagde fredag en ny økonomisk femårsplan. En ny model for finanspolitikken vil ifølge ministeren skabe balance i økonomien, men hans tale lykkedes ikke med at berolige bekymrede investorer.

USA’s præsident, Donald Trump, fremstod skadefro, da han samtidig annoncerede nye handelsbarrierer mod Tyrkiet.

»Deres valuta, den tyrkiske lira, glider hurtigt nedad imod vores meget stærke dollar!«, skrev Trump på Twitter.

Almindelige tyrkere mærker allerede konsekvenserne. Priserne stiger, lønningerne følger ikke med, og mange frygter med god grund at miste jobbet på grund af kommende nedskæringer blandt landets virksomheder.