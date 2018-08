141 migranter er strandet på Middelhavet: Ingen EU-lande vil tage imod dem Italien mener, at Storbritannien skal tage imod migranterne, men briterne er ikke forpligtigede til det.

I fredags samlede Læger uden Grænser og SOS Mediterranee 141 migranter op i Middelhavet. Siden da er der ikke nogle EU-lande, der har sagt, at redningsskibet Aquarius kan lægge til i en af deres havne, skriver nyhedsbureauet AP.

De to nødhjælpsgrupper har ellers efterspurgt et sted, hvor skibet kunne lægge til, men det er ikke lykkedes endnu, oplyser EU-Kommisionen.

Migranterne er sejlet af sted fra Libyen og kommer hovedsageligt fra Somalia og Eritrea, og der er minimum 67 uledsagede mindreårige ombord.

I øjeblikket ligger skibet tættest på havne i Malta og Italien, men begge lande afviser at tage imod migranterne.

I stedet opfordrer Italiens transportminister, Danilo Toninelli, Storbritannien til at tage ansvar for skibet med migranterne. Aquarius sejler nemlig under gibraltarisk flag, og den lille koloni på sydspidsen af Den Iberiske Halvø, Gibraltar, er britisk territorium. Derudover befinder skibet sig i maltesisk farvand, oplyser transportministeren, der er medlem af Femstjenebevægelsen.

L'Ong #Aquarius è stata coordinata dalla Guardia Costiera libica in area di loro responsabilità. La nave è ora in acque maltesi e batte bandiera di Gibilterra. A questo punto il Regno Unito si assuma le sue responsabilità per la salvaguardia dei naufraghi. — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 13. august 2018

Maltas regering afviser også at tage imod migranterne, fordi ø-staten ikke var med til koordinere redningsaktionen.

Læger uden Grænser: Redning ikke fuldendt

Læger uden Grænser kritiserer ifølge The Guardian de europæiske regeringer for ikke at fuldføre de redningsaktioner, de ellers selv har støttet ud for Libyens kyst.

»En redning er ikke fuldendt, før der har været landgang på et sikkert sted«, siger Aloys Vimard, Læger uden Grænsers projektkoordinator på Aquarius.

Den britiske regering har ikke svaret på, om man vil tage imod migranterne. Det er første gang, premierminister Theresa May's regering har fået en så direkte henvendelse fra et andet EU-land.

Men briterne er ikke forpligtigede til at tage imod migranterne. De er nemlig ikke en del af EU's program for at flytte rundt på migranter, der kommer til Italien eller Grækenland. I det hele taget er Storbritannien ikke med i store dele af EU's grænse- og migrationspolitik.

EU: Teori er ikke nødvendigvis praksis

Under den nuværende italienske regeringskoalition har man lukket landets havne for nødhjælpsorganisationers redningsbåde. I juni betød det, at Aquarius samlede 630 migranter op, som efterfølgende drev rundt på Middelhavet i en uge, indtil Spanien sagde, at de kunne lægge til i Valencia.

EU-Kommissionen er i øjeblikket i kontakt med medlemsstater for at finde en løsning, forklarede en af kommissionens talspersoner Tove Ernst i dag på et pressemøde i Bruxelles, men hun kan endnu ikke sige, hvor mange lande det involverer.

»I teorien kan det selvfølgelig godt være, at en redningsbåds flagstat (det land som skibet er registreret hos, red.) kan blive overvejet som stedet for landgang, men det er ikke sikkert det bliver sådan i praksis«, sagde talspersonen.