Homoseksuel asylansøger afvist i Østrig - 'opførte sig ikke som en homoseksuel' Afghansk flygtning fik afvist sin asylansøgning i Østrig, fordi han, ud fra en embedsmands vurdering, ikke opførte sig eller så ud som en homoseksuel mand.

Homoseksualitet er ulovligt i Afghanistan. Derfor flygter visse seksuelle minoriteter ud af landet af frygt for at blive retsforfulgt og dømt for deres seksuelle orientering i hjemlandet.

En af disse flygtninge, en 18-årig afghansk mand, har dog fået knust drømmen om asyl i Europa. Østrig, for at præcisere. Manden flygtede som mindreårig til alpelandet og har tidligere boet i en af SOS' Børnebyer.

Begrundelsen for at afvise asylansøgningen var, at embedsmanden fandt ingen grund til frygt for retsforfølgelse på baggrund af den 18-åriges seksuelle orientering, hvis han vendte hjem til Afghanistan.

Netop frygten for at blive retsforfulgt for at være homoseksuel var grundlaget for den afghanske mands håb om asyl.

Embedsmanden skulle efter sigende have sagt til asylansøgeren, at »hverken måden du går på, din opførsel eller din påklædning giver den mindste indikation af, at du kunne være homoseksuel«.

Den 18-årige havde ikke ret mange venner og brugte meget tid for sig selv, hvilket fik embedsmanden til at stille spørgsmålet »Er alle homoseksuelle ikke ret sociale?« i hans rapport.

Det skriver The Guardian.

Østrigs indenrigsministerium har ifølge The Guardian ikke villet kommentere den specifikke sag, men siger, at episoden ikke repræsenterer den generelle situation i landet.

Ministeriet siger, at det samarbejder med FN's Flygtningehøjkommissariat om yderligere undervisning i LGBT-problemstillinger for at sikre kvaliteten, når de undersøger asylansøgninger.

Den afviste afghaner vil appellere beslutningen, skriver det østrigske medie Falter.