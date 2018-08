Syrisk flygtning: Det er ensomt at være LGBT-flygtning og blive boligplaceret i Kerteminde

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Med Copenhagen Pride og den årlige parade, som går gennem byen lørdag, fejrer vi i LGBT-miljøet ikke blot mangfoldigheden, men også LGBT-fællesskabet. Og fællesskaber er vigtige for at forbedre vilkårene for minoriteter såvel som for den enkeltes livskvalitet.

Som LGBT-flygtning kan LGBT-fællesskaber være særligt vigtige. Som asylansøger og flygtning og LGBT i Danmark oplever man nemlig nogle særlige udfordringer, som kan være svære at håndtere alene. Og hvis man kommer til Danmark som LGBT-flygtning, er man i udgangspunktet meget alene. Og ensom.

Jeg kom til Danmark som flygtning fra Syrien i 2015 på grund af krigen. I mit hjemland er det farligt at være homoseksuel på grund af kultur, traditioner og religion. Min familie i Syrien kan ikke acceptere, at jeg er homoseksuel. De mener, at det er bedre at leve og dø alene, frem for at være homoseksuel.

Serie: Pride På lørdag går det årlige prideoptog igennem Københavns gader. Men priden er ikke kun en fest. Det er også anledning til at sætte fokus på de fortsatte udfordringer, LGBT-befolkningen møder. Vi bringer i denne uge et dagligt indlæg om emnet.

Og min bedste ven i Syrien slog også hånden af mig, da jeg fortalte ham, at jeg er homoseksuel. Han ønskede ikke at have kontakt med en, som alligevel ville ende i helvede. De første måneder i Danmark tilbragte jeg på et asylcenter. Sammen med mange andre asylansøgere under stort pres på meget lidt plads og næsten uden privatliv. Der blev jeg i skabet, da jeg var bange for, hvad der ville ske, hvis andre fandt ud af, hvem jeg var.

Det var en svær tid. I dag ved jeg fra andre LGBT-asylansøgere og -flygtninge, at stort set alle LGBT-asylansøgere oplever ensomhed eller chikane i asylcentrene. Og det er en psykisk belastning at skjule en vigtig del af sig selv, når man ikke har nogen steder at være alene eller andre at dele det med. Når man får asyl i Danmark, bestemmer man ikke selv, hvor man skal bo. Udlændingestyrelsen bestemte, at jeg skulle boligplaceres i Kerteminde. Kerteminde er et fint sted, men en lille by uden noget LGBT-miljø. Det er en udfordring at etablere en ny tilværelse som flygtning i Danmark. Der er mange ting at lære samt mange regler og krav.

Jeg vovede mig på homobar, selv om jeg var nervøs og bange. Jeg følte, at alle kiggede på mig

Og når man samtidig er homoseksuel, kan det blive endnu sværere, da man ikke føler sig tryg ved at dele det med nogen og mangler netværk, hvor man kan udvikle den del af sin identitet. Og da den integrationsydelse, man får i starten, er meget lav – 6.000 kr. om måneden før skat til husleje og alting – er mulighederne for at tage andre steder hen begrænsede. Mange LGBT-flygtninge er således socialt isolerede og uden fællesskaber at finde støtte i.

Jeg sprang ud som homoseksuel gennem en artikel på DR efter Abdel Aziz Mahmouds dokumentar ’Helvedes homo’. Efter artiklen, hvori jeg fortalte om mine oplevelser, blev jeg udsat for mobning og chikane – både på arabisk og på dansk – på gaden og i bussen i Kerteminde. Jeg spurgte derfor min sagsbehandler, om det var forkert at springe ud som homoseksuel i Danmark. Hun svarede, at det selvfølgelig ikke var forkert, og foreslog mig at tale med nogle sikkerhedskonsulenter.

Sikkerhedskonsulenterne fortalte mig, at jeg havde ret til beskyttelse, og tilbød, at jeg kunne komme på et krisecenter. Det ønskede jeg ikke, da jeg arbejdede og studerede og ønskede at leve et normalt liv. Jeg ønskede ikke at ligge under for negativ social kontrol.

Jeg vovede mig på homobar, selv om jeg var nervøs og bange. Jeg følte, at alle kiggede på mig, og jeg havde ikke nogen at tale med. Men jeg endte med at møde min bedste veninde der. Jeg fandt også ud af, at der findes en organisation, der hedder LGBT Asylum, som støtter LGBT-flygtninge, og tog kontakt til dem. De var meget imødekommende og inviterede mig til min første homo-camp.