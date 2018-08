Portræt: Realitystjernen Omarosa var Trumps eneste sorte ven, nu kalder han hende »hund«

Da realitystjernen Omarosa Manigault Newman sidste år blev fyret og dernæst fysisk eskorteret ud af Det Hvide Hus, var der næppe nogen, der troede, at dette var slutningen på historien om kvinden, der blev berømt for at være amerikansk reality-tv’s største skurk.

