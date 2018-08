Blå bog: Kofi Annan var far til tre og første sorte afrikaner helt til tops i FN Kofi Annan har været generalsekretær for FN og modtaget Nobels fredspris.

Navn: Kofi Annan.

Født: 8. april 1938.

Død: 18. august 2018 (80 år).

Fødested: Ghana.

Søn af: Henry Reginald Annan og Victoria Annan.

Gift med: Nane Annan i 1984. Før det var han fra 1965 til 1983 gift med Titi Alakija. Han har tre børn.

Uddannelse: Annan har en lang række akademiske grader fra prestigefyldte universiteter i Ghana, Schweiz og USA. Blandt andet har han læst økonomi.

Karriere:

* I 1962 blev han ansat i verdenssundhedsorganisationen, WHO. Siden fik han en lang række roller inden for FN-systemet. Blandt andet inden for den økonomiske kommission i Afrika og FN's Flygtningeorganisation, UNHCR.

* Fra 1993-1996 var han vicegeneralsekretær og havde ansvar for FN's fredsbevarende operationer. En vanskelig post som senere kom til at koste ham dyrt i anseelse.

* Fra 1997 til 2006 var han generalsekretær for FN som den første sorte afrikaner. Valget af Annan til generalsekretær var usædvanligt, fordi han efterfulgte en anden afrikaner, egypteren Boutros Boutros-Ghali.

Det var derfor efter gængs FN-praksis et andet kontinent and Afrika, der stod for tur til at indtage den vigtigste post i FN-hovedkvarteret i New York.

Usædvanligt var det også, at Annan i 2001 blev genvalgt til en ny femårsperiode i spidsen for FN, hvilket antydede omfanget af hans popularitet.

* I 2007 oprettede Kofi Annan organisationen Kofi Annan Foundation, som arbejder for fred, udvikling og menneskerettigheder.

* Han var i de senere år desuden medlem af en række organisationer blandt andet menneskerettighedsgruppen The Elders, og han var engageret på University of Ghana.

Pris: I 2001 modtog Kofi Annan sammen med FN Nobels fredspris »for deres indsats for en bedre organiseret og fredeligere verden«.

Kilder: Ritzau, Kofi Annan Foundation og FN.

Ritzau