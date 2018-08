Muslimsk par afvist i Schweiz for ikke at give hånd

Et muslimsk par har fået afvist schweizisk statsborgerskab, efter at de to nægtede at give hånd til personer af det modsatte køn, da de skulle interviewes af myndighederne.

Schweiziske embedsmænd bekræfter historien over for BBC, men siger, at parret ikke blev udspurgt om deres religiøsitet, da de var til samtale for flere måneder siden.

Parret boede i byen Lausanne og kom angiveligt fra Nordafrika. De to havde svært ved at svare på spørgsmål, hvis de blev stillet af en person af det modsatte køn, og embedsmændene siger, at manglende respekt for lighed mellem kønnene og manglende evne til integration lå til grund for afgørelsen.

Tidligere på ugen afgjorde en svensk domstol, at en arbejdsgiver må acceptere, at en muslimsk kvinde ikke giver hånd til en fremmed mand.

Arbejdsgiveren skal betale kvinden en erstatning på 40.000 svenske kroner (omkring 28.500 danske kroner), fordi et jobinterview blev afbrudt.

Ifølge SVT fastslog den svenske domstol, at den 24-årige Farah Alhajeh blev udsat for diskriminering, da hendes jobsamtale blev afsluttet, fordi hun nægtede at give hånd til en mand, som var til stede. I stedet lagde hun en hånd på brystet som hilsen.

Afvist af hensyn til lighed mellem kønnene

De schweiziske myndigheder siger ifølge BBC, at kommende statsborgere må vise, at de kan blive godt integreret og udvise respekt for Schweiz, landets institutioner og den gældende lovgivning.

Schweiziske embedsmænd understreger, at det omtalte par ikke blev afvist på grund af deres religion, men på grund af hensynet til lighed mellem kønnene.

»Hensynet til forfatningen og ligheden mellem mænd og kvinder har forrang over for fordomme«, siger Pierre-Antoine Hilbrand, som var med i den kommission, der interviewede parret.

I Frankrig har en algerisk kvinde fået afvist statsborgerskab, fordi hun afvist at give hånd ved en samtale med embedsmænd.

ritzau